Lapta'da çıkan yangınla ilgili 1 tutuklama

Lapta’da pazartesi gecesi meydana gelen yangınla ilgili bir kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Pazartesi saat 20.00 sıralarında Şht. Hüseyin Cemal Sokak üzerinde çıkan yangını 25 yaşındaki E.K.’nin kasıtlı çıkarttığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 13.08.2018 tarihinde, Lapta'da Şht. Hüseyin Cemal Sokak üzerinde meydana gelen ve Taner ERGİNEL’e ait 4 dönümlük arazi içerisinde 2 adet hurma ağacı, kuru ot ve kamışların yanması meselesi ile ilgili yürütülen soruşturmada bahse konu yangını E.K. (E-25) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

