Lapta’da ‘arazi’ iddiası tartışma yarattı

Fehime ALASYA

Lapta’da spor kulübüne ait olan arazinin, İzin Kurulu Başkanı olduğu öğrenilen Nazmiye Çelebi tarafından kendi arazi hududu içerisine almak istediği, Lapta Belediyesi ve Lapta Türk Birliği Spor Kulübü’nün de buna göz yumduğu ileri sürüldü. Belediye Başkanı Fuat Namsoy iddiaları yanıtladı: “Araştırmamızı yapıp, yasal prosedür neyse onu uygulayacağız. Duvar örme çalışmaları durduruldu”



Lapta Türk Birliği Spor Kulübü’ne ait olan arsanın İzin Kurulu Başkanı Nazmiye Çelebi’ye verileceği yönünde iddialar, Lapta Belediyesini harekete geçirdi.

İzin Kurulu Başkanı Nazmiye Çelebi’nin Lapta’da satın aldığı evin yanında bulunan araziyi de beton duvar çekerek kendi hudutları içerisine almak istediği, bu arazinin ise 1980’li yıllarda Bakanlar Kurulu Kararı ile Lapta Türk Birliği Spor Kulübü’ne verildiği iddia edildi.

Nazmiye Çelebi bu iddiaları reddetti.





Namsoy: "Araştırılıyor"

İddiaları yanıtlayan Fuat Namsoy, spor kulübünün ve belediyeden görevlendirilen bir yetkilinin konuyu araştırdığını, bu araştırmanın sonuçlanmasına dek, duvar örme çalışmalarının durdurulduğunu ifade etti.

“Araştırmamızı yapıp, yasal prosedür neyse onu uygulayacağız” diyen Namsoy, Tapu ve İskan Dairelerinden gerekli araştırmaların yapılacağını ve hak sahibinin bu doğrultuda belirleneceğini, çalışmaların ona göre şekilleneceğini kaydetti.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy;

“Araştırmamızı yapıp, yasal prosedür neyse onu uygulayacağız”

Söylenildiği gibi Nazmiye Çelebi’nin orada evi vardır, evin sınırlarını ölçtürdüler, duvar ile örmek istediler. Evin arazisinin yanında çok küçük bir alan var, spor kulübüne ait tuvaletlerin yarısı zaten o araziye aitti. Orada 5-6 tane de zeytinlik alanın olduğu 5-10 metre büyüklüğünde bir yer var, orasının da Nazmiye Çelebi’ye ait olduğu iddia edildi fakat spor kulübüne ait arazi de olabilir, bilemiyoruz. Bu yüzden oradaki duvar örme çalışmaları durduruldu. Duvarlama işlemi yapılıyordu ama durduruldu. Spor kulübü bunun araştırmasını yapıyor, bugün durum belli olacak.

Personel görevlendirdik, konuyu araştırıyor.

O alan bu güne kadar spor kulübünün kullanımındaydı. Kendilerine bakanlar kurulu kararı ile verildi. İskândan onu inceliyoruz, kiminse belli olacak. Kurumun değil de başkasının da olabilir. Belki de başkasının kirasındadır. Araştırmamızı yapıp, yasal prosedür neyse onu uygulayacağız.