Lapta'da araç çöken yola düştü

Lapta Başpınar-Aşık Veysel sokakta dün öğle saatlerinde Ahmet Öztürk'e ait minibüs, park halindeyken yağmur nedeniyle çöken yola düştü. Çökme sonrasında oluşan çukura düşen araç vinç yardımı ile çıkarıldı.

Şiddetli yağışların etkili olduğı bölgelerden biri olan Lapta'da, Belediye, söz konusu yolda çökme olduğunu duyurdu, dikkatli olunması çağrısı yaptı.