Lapta’da 2 pozitif 30’un üstünde temaslı

Yerel bulaşın artış göstermesi ile ülkenin farklı yerlerinden pozitif vaka haberleri de geliyor. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta’da bugün iki kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını YENİDÜZEN’e doğruladı.

Aktuğ, bir pozitif vakanın Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandığını, bir kişinin ise özel bir hastanede test sonucunun pozitif çıktığını hala bakanlık tarafından açıklanmadığını söyledi.

İki kişinin temaslılarına da yavaş yavaş ulaşılmaya başlandığını ifade eden Aktuğ, bir kişinin 28 temaslısı diğer vakanın ise ilk aşamada 6 temaslısına ulaşıldığını ve izole edildiklerini kaydetti.

Aktuğ: “Rotasyon sisteme geri döndük”

Mustafa Aktuğ, hafta başından itibaren rotasyon sisteme geri döndüklerini evde bakım hizmetlerini durdurduklarını söyledi. Dezenfekte işlemlerine hiç ara vermediklerini ancak seyrekleştirdiklerini kaydeden Aktuğ, yeniden sıklaştırarak dezenfekte işlemlerine devam ettiklerini kaydetti.

Halkın maske konusunda rahat davranmaya devam ettiğin, zabıtalar tarafından sürekli uyarı yapıldığını da kaydeden Aktuğ, bu hastalığın ciddiye alınması gerektiğini ifade ederek, “Kendi önleminizi alın” dedi.