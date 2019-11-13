Lapta Yavuzlar Lisesi’nden anlamlı etkinlik

Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıldönümünde tören ve etkinliklerle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma töreni çerçevesinde Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki anma töreni ve Sınıflar arası Pano Düzenleme ve Şiir Drama Yarışması görülmeye değerdi.

Öğrencilerin büyük bir duyarlılıkla hazırlandığı etkinlikte gitar eşliğinde şiir ve marşlar seslendirildi, kısa dramalarla çok güzel performanslar sergilendi.

Lapta Yavuzlar Lisesi, geleneksel hale getirdiği 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özgü yarışmasını bu yıl da gerçekleştirdi.

Her yıl düzenlenen Sınıflar arası Pano Düzenleme ve Şiir Drama Yarışması’nda Atatürk’ün resimleri ve sözlerinden oluşan birçok köşe süslenirken, şiirler okundu.

Yarışmayı, 6 . ve 7. Sınıf kategorisinde 7 A Sınıfı Birinci, 8. ve 9. Sınıflarda 9 A Sınıfı Birinci, 10. 11. Ve 12. Sınıflar kategorisinde ise 10 A Sınıfı Birinci olarak tamamladı.