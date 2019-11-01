Lapta Yavuzlar Lisesi’nde ‘öğretmen ataması’ krizi

“ATAMA DIŞARDAN OLMADI.” Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda görevli müsteşar Aytunç Şirket, “İlgili öğretmen Kamu Hizmet Komisyonu tarafından atandı, herhangi dıştan gerçekleşen bir atama olmadı” dedi.

EYLEM: “ALINAN KARAR YANLIŞ”… Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, “Tepki göreceği hususunda TC Elçiliğine yapılan ihbar sonucu okula sivil polisle geldi. Okulda hem üniformalı hem de sivil polislerin olmasını öğretmenler ve biz sendika hoş karşılamadık” şeklinde konuştu

Devrim DEMİR

Kamu Hizmet Komisyonu tarafından 25 Ekim tarihinde Lapta Yavuzlar Lisesi’ne atanan öğretmenin başörtüsü ve sivil polislerin okulda beklemesi gerginliğe neden oldu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), sivil ve üniformalı polislerin gün boyu okulda olduğunu gerekçesi ile harekete geçti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, konunun kılık kıyafet olmadığını Türkiye’de yaşanan siyasi İslam dayatmasının ülkede de yansıtılmaya çalıştığını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Eylem, Yönetim Kurulu’nun toplanarak atama ile ilgili değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Eylem: “Toplum Elçilik vasıtası ile bölünmeye çalışıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, sendikanın uzun yıllardır İlahiyat Koleji’nin açılma girişiminden bu yana her türlü boyutta mücadele başlattıklarını söyledi.

“İlahiyat Koleji ile ilgili hem eylemsel hem de hukuki boyutta mücadelemiz devam etmekte. Türkiye’de yaşanan siyasi İslam dayatması bizlere de yansıtılmak isteniyor. Konumuz kılık kıyafet değildir, toplumun dönüştürülmeye çalışılmasıdır. Türkiye’de yaşanılan model, bize adapta edilmeye çalışılıyor” dedi.

“Komisyon büyük bir hata yaptı”

Kamu Hizmet Komisyonu’nun bu atama kararı ile ilgili büyük bir hata yaptığını savunan Eylem, mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini siyasal islamı kadrolaştırmayı asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Dini sembolle atanan matematik öğretmeninin okula sivil polis ile geldiğini kaydeden Eylem, “Tepki göreceği hususunda TC Elçiliğine yapılan ihbar sonucu atanan öğretmen, okula sivil polisle geldi. Dünde okulda hem üniformalı hem de sivil polislerin olmasını öğretmenler ve biz sendika hoş karşılamadık. Bu polislerin Türkiye Cumhuriyeti elçiliği tarafından gönderildiğini biliyoruz. Elçilik bu şekilde kadrolaşma sağlamaya çalışıyor, Kamu Hizmet Komisyonu çok büyük bir hata yaptı. Gelecek nesillerin çağdaş bireyler olarak yetişmesini isterken, dini sembollerle toplumu bölmeye çalışıyorlar. “

Eylem toplumu mücadeleye çağırdı

Lapta Yavuzlar Lisesinde her hangi bir olayın çıkmadığını atanan ilgili öğretmenin Eğitim Bakanlığı’na çağrıldığını söyleyen Eylem, Bakanlığın tavrını merak ettiklerini ifade etti.

Yönetim Kurulu’nun toplanarak değerlendirme yaptığını anlatan Eylem, bölünmeye çalışan toplumu mücadele etmeye çağırdı.





Müsteşar: “ Komisyon tarafından atandı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda görevli müsteşar Aytunç Şirket ise Lapta Yavuzlar Lisesi’nde herhangi bir huzursuzluk konusunun olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Şirket, “İlgili öğretmen Kamu Hizmet Komisyonu tarafından atandı, herhangi dıştan gerçekleşen bir atama olmadı” dedi.