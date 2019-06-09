Lapta ve Aytoro'nun bir kısmı yarın elektriksiz
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Lapta oteller bölgesi ile Aytoro bölgesinin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacak.
A+A-
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Lapta oteller bölgesi ile Aytoro bölgesinin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00-14.00 saatleri arasında olacak.
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler