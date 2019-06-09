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Lapta ve Aytoro'nun bir kısmı yarın elektriksiz

Lapta ve Aytoro'nun bir kısmı yarın elektriksiz

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Lapta oteller bölgesi ile Aytoro bölgesinin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacak.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Lapta oteller bölgesi ile Aytoro bölgesinin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00-14.00 saatleri arasında olacak.

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