Lapta Kemerli Dere’ye yürüyüş

Doğa İzcileri Derneği Lapta’da ‘Kemerli Dere’ye gözlem yürüyüşü düzenledi. Önceki Pazar düzenlenen yürüyüşte çınar ağaçları, tavşan kulakları ve Kıbrıs laleleri gözlemlenirken fotoğraflarla da arşivlerde yer almaları sağlandı.

Lapta Belediye Binası önünde toplanan yürüyüşçüler yaklaşık 3 saatlik bir doğa gözlem yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Yeşim Beyzade’nin sorumluluğunda, Derviş Ali Özersoy’un rehberliğinde gerçekleşen yürüyüşte Lapta’nın doğal ve arkeolojik güzelliklerinin yanı sıra, su kaynaklarının bolluğu nedeniyle zamanla zengin bir ‘su kültürü’ oluşturmuş olması da gözlemlendi. Bu durumun, yani su kaynaklarının sürdürülebilir olması için de yapılması gerekenler yürüyüş sırasında tartışıldı.

Doğa yürüyüşü sırasında Ada’da en çok çınar ağacına sahip Lapta’daki ‘Kemerli Dere’ gezildi ve orada yetişen Kıbrıs Siklementi (tavşankulağı) gözlemlendi. Lapta Dam Koruluğu ve Kıbrıs Lalesinin doğal yaşam ortamları da yürüyüş sırasında yürüyüşçülerin hafızalarına kazındı.