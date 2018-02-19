Lapta Huzurevi içler acısı…

Deniz sıfır konumundaki tesisin ülkeye kazandırılması için proje bekleniyor.

Fehime ALASYA

Lapta, Huzur Sokak’ta, geçmişte ‘Huzurevi’ olarak kullanılan ve 2011 yılından bu yana atıl vaziyette duran yapı, önündeki çöp yığınları, kırık camları ve yıpranmış şekliyle adeta korku filmlerini anımsatıyor.

Lapta’daki Huzur Evi’nin yeni bir binaya taşınmasına karşın 2011 yılından beridir atıl vaziyette duran yapının tabelası dahi yol kenarında asılı halde halen duruyor, garajdaki motor ise çürümeye terk edilmiş…

Çeler: Yeni proje için kolları sıvadık

Söz konusu yapı ve çevre düzenlemesiyle ilgili tespitlerde bulunduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bölge temizliği için girişim başlatacaklarını, atıl vaziyetteki binanın yıkımı ve yeni proje için de kolları sıvadıklarını belirtti.

Çeler, “Lapta’da deniz kenarında olan eski Huzur Evi binası asbestli bir bina olduğu için yıkımının özel bir şekilde çevreye zarar vermeden, bilirkişiler ile yapılması gerekiyor.

Bunun yıkımı için ise yapılacak olan yeni binanın başlangıcı ile eş zamanlı olmasını öngörüyoruz.

2018 bütçesi açılır açılmaz bu çalışmalar hızlandırılacak ve yeni binanın başlangıcını yapacağız” dedi.

“Çevre temizliği yapılacak”

Eski tabelanın hemen söküleceğini, söz konusu yapıya ‘binaya girilmesi tehlikeli ve yasaktır tabelası’ asılacağını, çöplerin ise temizleneceğini belirten Çeler, ilgili kurumlarla da istişare içerisinde olduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler:

“Bütçe açılır açılmaz çalışmalar hızlandırılacak, girişimlerimiz var”

“Lapta’da deniz kenarında olan eski Huzur Evi binası asbestli bir bina olduğu için yıkımının özel bir şekilde çevreye zarar vermeden, bilirkişiler ile yapılması gerekiyor.

Bunun yıkımı için ise yapılacak olan yeni binanın başlangıcı ile eş zamanlı olmasını öngörüyoruz.

Yeni bina yapımı için 2018 bütçesinde kaynağımız vardır, blokesi ayrılmıştır, bütçe açılır açılmaz gerekli işlemleri başlatıyoruz.

Bununla ilgili gerekli kurumlarla görüşüldü, bilgi alışverişi de yapılıyor, burasının kapasitesi de ihtiyaçlara göre çok yönlü bir bina yapılması amaçlanıyor.

2018 bütçesi açılır açılmaz bu çalışmalar hızlandırılacak ve yeni binanın başlangıcını yapacağız.”

“İlgili belediyelerden de talepte bulunacağız, olmadı kendi kaynaklarımızla yapmaya çalışacağız”

Orada olan eski tabela sökülecek, ‘binaya girilmesi tehlikeli ve yasaktır tabelası’ asılması ve temizliğinin de yapılması için girişimlerde bulunduk. Bu çalışmalar en yakın zamanda yapılacak. Bu çalışmalar için ilgili belediyelerden de talepte bulunacağız, olmadı kendi kaynaklarımızla yapmaya çalışacağız.”

“Kullanılabilir malzemeler değerlendirilecek…”

“Orada olan bazı malzemeler kullanılacak durumdadır, onları alıp değerlendireceğiz, bazı malzemeler ise atıl kaldığı için artık kullanılmaz duruma geldi, onların da bakım ve tadilatlarının, temizlenmesinin yapılması gerek, onlar da zaten envanterdedir ve kullanılacaktır.”