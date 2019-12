Dila ŞİMŞEK

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bir proje gerçekleştirmek için belediyeye AB tarafından verilen mali kaynakla işçilere ödeme yaptı, “Gayri yasal bir durum yoktur” dedi.

Aktuğ, ‘AB projesi kapsamında verilen katkı ile işçileri ödediğini’ kabul etti, gayri yasal bir durum olmadığını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Aktuğ, “Sanki bu miktarı kendim harcadım gibi bir durum yoktur. Belediyenin bir hesabından diğerine aktarım yapılmıştır” dedi.

Aktuğ, devletten alınacak su ve trafik cezaları ücretlerinin olduğunu söyleyerek, buradan alınacak para ile de AB katkısından harcanan miktarın kapatılacağını kaydetti.

Konuyu Belediye Meclis Üyesi ve Avukat Emre Efendi gündeme getirerek, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu.

CTP’li Belediye Meclis Üyesi Fisun Üçok ise, belediyenin borcu olduğunu ve işçileri bile ödeyemezken projeden kullandığı miktarı nasıl karşılayacağını sordu. Üçok, “Belediyeye al bu parayı nerede istersen kullan denmedi, belediye bunu kendi kendine borç olarak alıyor” dedi. Üçok aynı zamanda, Başkan’a sordukları sorulara yanıt alamadıklarını ve bir buçuk senede sadece bir kez hesap gördüğünü ve hala bütçenin bilinmediğini söyledi.

“Devletten alacağımız para ile de bu açığı kapatacağız”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “AB projesi kapsamında verilen katkı ile işçilerin ödendiği doğru. Ancak sanki bu miktarı kendim harcadım gibi görülmesin, böyle bir durum yoktur. Devletten almayı beklediğimiz trafik cezaları ve su ücreti var, bu, AB katkısından kullandığımız payın iki katıdır. Bu ödemeyi beklerken, belediyenin bir hesabından diğer hesabına aktarım yaparak işçileri ödedik. Devletten alacağımız para ile de bu açığı kapatacağız. Gayri yasal bir durum söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

“Yıl bitti henüz bütçe önümüze gelmedi. 100 Bin Euro büyük bir meblağ ve sadece işçiler mi ödendi, başka ne gibi harcamalar yapıldı bilmiyoruz.” CTP Belediye Meclis Üyesi Fisun Üçok

CTP’li Belediye Meclis Üyesi Fisun Üçok:

“Katkı belediyeye değil, projeye verildi, istendiği gibi kullanılamaz”

“AB fonlarındaki para, bir proje için verilir ve sadece proje için harcanır. Bunu belediye istediği gibi harcayamaz. AB yetkilileri bunun peşine düşmeli çünkü amacı dışında kullanıldı. Belediyeye al bu parayı nerede istersen kullan denmedi, belediye bunu kendi kendine borç olarak alıyor. Tabii ki bu meblağı kendisi için kullandığını hiçbirimiz söylemiyoruz, ancak belediye için harcansa da, bu belediyeye değil projeye verilmiş bir katkıdır. Herhalde AB’nin henüz bir denetimi olmadı, yerine koyarım diye düşünüldü. Ama borç içindeki bir belediye, 13. maaşı ödemesi gereken bir belediye bu borcu nasıl kapatacak? Bir buçuk senede hesapları sadece bir kez gördük. Yıl bitti henüz bütçe önümüze gelmedi. 100 Bin Euro büyük bir meblağ ve sadece işçiler mi ödendi, başka ne gibi harcamalar yapıldı bilmiyoruz. Biz üç CTP ve iki UBP Meclis üyesi olarak bu sorunu paylaştık ancak diğer üyelerin görüşünü bilmiyoruz. Genelde Başkana sorduğumuz hiçbir soruya yanıt alamıyoruz”

“Bugüne değin yaklaşık bir buçuk senedir gösterdiğimiz sabır ve iyi niyet suiistimal mi ediliyor?” CTP Belediye Meclis Üyesi, avukat Emre Efendi

CTP’li Belediye Meclis Üyesi ve Avukat Emre Efendi:

“100 bin Euro sadece işçilere kullandıysa belediye imdat halindedir”

"Çalışanların gününde ödenmesi bizler için çok önemlidir ve emekçilerimizin hakkını zamanında tamamen alması gerekir. Ancak burada konu ajite edilmesin. 'Çalışanlarımı ödemek için yaptım' diye sığınılmasın. Çalışanların haklarını alabilmesi için biz de çok mücadele ettik. Belediyenin bir takım SOS çağrısı verdiği bu işlemden ortaya çıktı. AB'nin belli bir iş için verdiği parayı başka bir şey için aldınız, bu uygun değil, bunu ödemeye aktardınız... AB projeleri başka işler için kullanılamaz, bu usulen doğru değil ve ileride karşımıza eksi not olarak çıkabilir. Belediye ve bölgenin handikapı olabilir. Her ne olursa olsun belediyenin maddi sıkıntısı var demektir. Kasım'ı atlattınız ya önümüzdeki aylar? Sıkıntıya düşünce ne olacak? Şunu da belirtmek isterim, Başkan göreve gelirken, 6 Milyon borçlandı, bizler bu borca ekonomik sorunların çözüleceği sözünü vermesiyle onay vermiştik. Başkana bir fırsat vermek istemiştik. Ancak şimdi ortaya çıktı ki Başkan belediyeyi ekonomik sorunları aşar pozisyona getiremedi, hesaplaması ve öngörüsü yanlış çıktı. Umarım ben yanılırım ve belediye ekonomik çıkmaza girmez. Eski dönemde eski yönetime karşı mücadelemizi başkan da bölge halkı da bilir. Amacımız uyarıdır. Biz bir buçuk senedir başkanın her talep ettiği karara olumlu onay verdik. Bunun da amacı ona destek olmak ve karşısında durmamaktı. Eskiyi düzeltmek için zaman vermek istedik. 100 bin Euro sadece işçilere kullandıysa belediye imdat halindedir. Belediyecilik sadece maliyeti karşılamakla olmaz, vatandaş hizmet bekler… Tasarrufun yapılabileceği birçok kalemde yapılmadı ve aşıldı. Şunu da belirteyim ki bu söylediklerim belediye başkanının doğrularına katkı vermeyeceğiz demek değildir. Belediye ve bölgenin lehine her şeyde desteğiz."





“Bu 100,000 Euro yerine nasıl konacaktır? AB'nin bu işe onayı var mı?”

“Lapta Belediyesi yakın geçmişte 6,000,000 TL gibi yüklü bir miktar borçlanmış olmasına karşın Kasım ayı maaşlarını ödemekte neden sıkıntı çekti ve gününde ödeyemedi?

Bu borçlanma yapılmışken neden bir önceki dönemde haksız işten çıkarılan işçilerin ödenmeyen kıdem tazminatları ve diğer hakları yerine başkalarına ödemeler yapıldı. Mağdur olan işçilerden daha öncelikli olanlar neydi?

Kasım ayı maaşlarını ödemek için AB tarafından yeşil atık projesi için ayrılan paradan (ki bu proje için bir-çok harcama yapılıp bizzat başkan bu proje için yurt dışına gitmişken ve para harcanmışken) 100,000 Euro tutarındaki meblağ hangi yasal hakka dayanarak çekildi?

Bu 100,000 Euro yerine nasıl konacaktır?

AB'nin bu işe onayı var mı?

Bu işlem dolayısı ile mevcut proje ve ilerideki projelerde AB karşısında belediyenin itibarının olumsuz yönde etkilenmesinin neticeleri ne olacaktır?

Kasım ayı atlatıldı, peki ileriki aylarda ne olacak?

Bununla birlikte bütçede birçok kalemde aşımlar oldu ve uyarılar neden dikkate alınmamaktadır?

Vatandaşa yansıtmadan belediyeye ek kaynak yaratacak birçok girişim yapılabilecekken, böylelikle belediye ekonomik anlamda rahatlayabilecekken ve bu noktada öneriler ve yapılması gerekenler tavsiye edilmişken neden bu adımlar atılmamaktadır?

Tüm bunlar yaşanırken, tasarruf ediyoruz lafları edilirken festival için neden 370,000 TL temsil giderleri için de 100,000 bin TL gibi bir rakam harcandı da mütevazı bir şekilde festival gerçekleşmedi?

Bugüne değin yaklaşık bir buçuk senedir gösterdiğimiz sabır ve iyi niyet suiistimal mi ediliyor?”