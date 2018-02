Onur Erdoğan

Malezya’nın Kuzeybatısında, 104 adadan oluşan Langkawi Adalar Bölgesi’nin merkezi olan Langkawi Adası, doğal güzelliğinin yanında turizmi kalkındırmak için yapılan düzenlemeler ile oldukça ilginç bir ada. Tam Malezya – Tayland sınırında bulunan adada her ne kadar turizmi arttırmak için çalışmalar yapılsa da eğlencede sınır tanımayan Tayland adalarının yanında oldukça sakin bir yer.

Adaya çok fazla turist gelmemesinden dolayı, görülmeye değer bir ada olmadığı izlenimine kapılmayın. Ada Malezya’nın en ilginç yerlerinden biri. Turizm dersine çok iyi çalışan Malezya, Adada gece hayatını baz alan eğlence sektörüne alternatif olarak sakin ve bir o kadar heyecan verici ilginç bir ada yaratmış. Doğal güzelliklerinin bakımını yapıp koruma altına almış ve bunun yanında turistlerin ilgisini çeken yerler yapılmış.

65 bin nüfuslu Langkawi Adası’nda yerleşim iki bölümde toplanıyor. Birincisi deniz yolu ile gelenleri karşılayan Kuah Bölgesi. Kuah oldukça sakin bir yer. Yerleşim yerlerinin çok olmasına rağmen ortalıkta kimselerin olmaması, bu bölgeye terk edilmiş bir şehir havası katmış. Tayland’a bağlı Satun’dan ve Malezya’ya bağlı Kuala Perlis’den gelen Feribotlar buradaki limana yanaşıyor. Diğer yerleşim yeri de Pantai Cenang. Pentai Cenang, Kuah’a göre daha hareketli. Uluslararası havaalanı burada bulunuyor. Ayrıca yat limanı, bembeyaz kumsalı, restoranları, dükkânları ile adanın en çok turist çeken ve en hareketli bölgesi.

LÜKS TÜKETİME VERGİ YOK

Adayı en ilgi çekici yapan uygulama Langkawi’de hiçbir şeyden vergi alınmaması. Komple bütün adada yapılan harcamalarda hiçbir vergi ödenmiyor. Parfüm, çikolata, alkol, sigara gibi hızlı tüketim ürünlerin yanında gayrimenkul, araba, motor, beyaz eşya gibi akla gelebilecek her şeyi vergisiz alabiliyorsunuz. Adadaki bütün marketler hem büyük, hem gösterişli hem de marketlerde aradığınız her türlü parfüm, sigara, alkol oyuncak mevcut. Tabii tek bir şartla; aldığınız şeyi Malezya anakarasına ya da başka bir ülkeye götüremiyorsunuz. Zaten ucuz bir ülkede bir de böyle bir uygulama olunca tatil oldukça ucuza geliyor. Langkawi’de sadece turistler alkol satın alabiliyor ve eğlence mekânlarına gidebiliyor. Yerli halk olan Malaylar, şeriat ile yönetilen Malezya kurallarına göre hiçbir şekilde alkol kullanamıyor ve eğlence mekânlarına giremiyor.

Adanın bir diğer ilgi çekici yanı ise doğal güzelliği. Zaten bu güzelliği de UNESCO tarafından onaylanmış. Haziran 2007’de UNESCO adayı Jeopark Statüsüne sokup koruma altına almış. Baştan aşağıya yemyeşil olan Langkawi’de ağaç çeşitliliği de oldukça zengin. Yemyeşil bitki örtüsüne bürünen adada birbirinden güzel şelaleler de mevcut. Bunların arasında Durain Perangin şelalesi, Temurun şelalesi, Seven Wells şelalesi adadaki birçok şelaleden bir kaçı.

KUMSALLAR, DAĞLAR, HAYVANLAR

Bütün Langkawi’yi ve çevresindeki adaları görebileceğiniz seyir tepesi olan Raya Dağı, adanın iki büyük dağından biri. Raya Dağı’nın zirvesindeki manzara kadar, zirveye çıkarken, ovaya yayılan pirinç tarlaları, mangrov ve bambu ormanı oldukça ilgi çekici. Tropikal bir ada olmasından adada çok sayıda uzun ince bembeyaz kumdan oluşan plajlar var. Tanjung Rhu Beach, Pasir Tengkorak Beach bu plajlardan en ünlüsü. Langkawi’de bembeyaz kumdan oluşan plajların yanında bir de siyah kumu ile ünlü olan Black Sand Beach görenleri şaşırtıyor.

Langkawi, özellikle kuşların her çeşidinin yaşadığı Wildlife Park, dünyanın en büyük açık hava akvaryumu olan Underwater World Aquarium, timsah çiftliği, bufalo çiftliği, kaplan çiftliği ile tam bir hayvanat bahçesine benziyor. Tüm bu hayvanların yanında bir de adanın her yerinde karşınıza çıkabilecek kendi halinde yaşayan maymun aileleri var. Her yerde, maymunların evcil olmadığı ve herkesin eşyasına sahip çıkması konusunda tabelalar dikilmiş. Fakat genelde ufak tefek yaramazlık dışında maymunlar çok zarar vermiyor.

KAHVERENGİ KARTAL

Malay’lar Langkawi Adası’nın doğal güzellikleriyle yetinmeyip, ziyaretçilere çok ilginç ve heyecan verici yerler yapmış. Çok değişik tropikal ağaçların yetiştirildiği Legend Park ve eski Malezya evlerinden yapılan oldukça şirin bir köy olan Oriental Village bu tür yerlere bir örnek. Turistlerin en çok ilgisi çeken yer ise şüphesiz 800 metrelik Machinchan Dağı’nın zirvesindeki eşsiz bir manzarası olan terasa çıkan teleferik ve zirvede bir dağdan bir dağa uzanan gökyüzü köprüsü Sky Bridge. Sky Bridge, bir dağdan bir dağa havada yürüyormuş izlenimi veren oldukça heyecan verici bir köprü.

Adanın bir değişik özelliği ise çok fazla ibadet yerinin olması. Her yerde bir ibadet yerine rastlamanız mümkün. Budistler için Lucky Temple, Müslümanlar için Masjid Riyadzussolihin, Masjid Jamie A’ Ishah, Masjid Al Istiqama, Hindular için Sri Subramaniar Temple başlıca ibadet yerleri arasında yer alıyor.

Langkawi’den bahsedip adanın simgesinden bahsetmemek olmaz. Langkawi, Malaycada kahverengi kartal demek. Bu yüzden Kuah bölgesinde, limanın hemen yanındaki Legend Park’ın yanına adanın çoğu yerinden görünen dev bir kahverengi kartal heykeli bulunuyor. Tam havalanmak üzere olan kartal heykelinin boyu 12 metre.