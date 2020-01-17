"Lanet yollarınız yüzünden anne-babasız kaldık"

-“6 Ekim günü o lanet yol yüzünden, laçka yollarınız yüzünden ben anne ve babamı kaybettim” -“Bizim oturduğu yerden para kazanan devletimiz hala hiçbir şey yapmıyor, yapmayı da düşünmüyor galiba?” -“Bize ‘bir ihtiyacınız var mı? Ne yapabiliriz diye? Soran kimse olmadı… Kötü konuşmamak için susuyorum…” -“Bizim evimize, ocağımıza ateş düştü, canlarımız yandı, hepsi sizin yüzünüzden…” dedi. -“Lanet yollarınız yüzünden biz anne ve babasız kaldık. Sizin gibi bakanlığa kazık çaktığını zanneden insanlar yüzünden bizim evimize, ocağımıza ateş düştü, canlarımız yandı, hepsi sizin yüzünüzden…”

Turunçlu Kavşağı'nda 6 Ekim Pazar akşamı anne ve babasını kaybeden İlayda Amasyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada içini döktü, trafik kazaları nedeniyle devleti ve bakanları suçladı.

İlayda Amasyalı, dün akşamki paylaşımında devletin ilgisizliğinden yakınarak, yaşadıkları acıyı dile getirdi.

6 Ekim akşamı meydana gelen korkunç kazada annesi Aysın ve babası Yahya Amasyalı’yı kaybeden İlayda Amasyalı, paylaşımında özetle şu ifadelere yer verdi:

“6 Ekim günü o lanet yol yüzünden, laçka yollarınız yüzünden ben anne ve babamı kaybettim. Bizim oturduğu yerden para kazanan devletimiz hala hiçbir şey yapmıyor, yapmayı da düşünmüyor galiba. Bize ‘bir ihtiyacınız var mı? Ne yapabiliriz diye? Soran kimse olmadı. Sadece Ayşegül Baybars geldi. Ona da bu yollara tümüne bariyer yapılmasını istediğimi söyledim. Ama o da olmadı, ta ki bu yol bir can alana kadar… Yine hiçbir şey değişmedi… Kötü konuşmamak için susuyorum…”

“Hepsi sizin yüzünüzden…”

Amcası Yahya Amasyalı’yı kaybeden ve İlayda ile birlikte açıklama yapan Melike Amasyalı ise ailesinin yaşadıklarını anlatarak, “Bizim evimize, ocağımıza ateş düştü, canlarımız yandı, hepsi sizin yüzünüzden…” dedi.

Siyasilerin ilgisizliği ve umursuzluğunu işaret eden Melike Amasyalı, bazı örnekler de verdi. Amasyalı, özetle: “O yolda bir tek onlar değil, biz de öldük. Biz hala acı çekiyoruz, psikolojik destek alıyoruz. Lanet yollarınız yüzünden biz anne ve babasız kaldık. Sizin gibi bakanlığa kazık çaktığını zanneden insanlar yüzünden bizim evimize, ocağımıza ateş düştü, canlarımız yandı, hepsi sizin yüzünüzden…” dedi.