Lakkotripis: “Sondaj sonuçları için biraz sabır”

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 11’inci parselde gerçekleştirilen sondaj çalışması sonuçları için sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Alithia gazetesine göre, konuyla ilgili dün açıklamada bulunan Lakotripis, sondaj verilerinin işlenmesinin o an yapıldığını, ancak bunların ayrıntılı işlenmesinin aylar alacağını belirtti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 11’inci parseldeki Onisiforos hedefinde rezervuarın ve Mısırd’daki Zhor adlı yatağa benzer jeolojik tabakanın var olduğuna dair açıklamalarını yorumlamaya çağrılan Lakkotripis, bu konuda daha fazla konuşamayacağını belirterek, “Biraz sabredin” dedi.

Lakkotripis, açıklamaların olması gereken zamanda yapılacağını da sözlerine ekledi.



Hidrokarbon dalları için burs veriliyor

Gazete bir başka haberinde, Enerji Bakanlığı’nın, hidrokarbonla ilgili eğitim dallarında lisans, lisans üstü ve doktora programlarına katılacak olan öğrencilere burs imkanı sağlayacağını yazdı.

Habere göre verilecek olan toplam burs miktarı bir milyon 240 bin Euro.



Güneyde otogaz pahalı

Öte yandan aynı gazete bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta otogazın pahalı olduğunu yazdı.

Otogazın fiyatının 78 sent olduğunu ve 2020 yılına kadar sabit kalacağını belirten gazete, bu durumun yetkilileri endişelendirdiğini kaydetti.

