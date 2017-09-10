"Laik eğitimden ödün veriyorsanız kaliteden söz edemezsiniz"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, yeni eğitim öğretim yılı öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na eleştirilerde bulundu.

Eylem, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin 6. sınıf ve 9. sınıfı için öğrenci alımına yönelik sınavın bu yıl 24 Haziran'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, sınavın 14 Eylül'de bir kez daha yapılacağının duyurulduğunu söyledi.

“Bu, okulun altyapı sorunları düşünülmeden, verilen eğitimin niteliği düşünülmeden alınmış 'kişiye özel' gibi görünen bir karardır” ifadelerini kullanan Eylem, açıklamasına şöyle devam etti:

“Eğitimde kaliteyi hedefliyorsanız tadilat ve inşaat gibi altyapı sorunlarını çözmek için ayırdığınız bütçenin yeterli olması yanında, planlama yapmanız ve kendi yaptığınız tüzüklere de uymanız gerekmektedir. Bugün hala okullarda tadilatlar, inşaatlar devam ediyorsa, 28 Ağustos 2017'de okullara boya malzemesi alımı, 6 Eylül 2017'de masa sandalye alımı için ihaleye çıkıyorsanız, aldığınız partizanca kararlarla nakillerin ardından tekrar sınav yapıyor veya ek bütünleme yapıp öğrenci geçiriyorsanız veya kayıt kabul tüzüğünü hiçe sayıp okulları balık istifine çeviriyorsanız planlamayı sıfırlamış olur, kalite değil şaibe ve popülizm görüntüsü vermiş olursunuz.”

Ağustos 2016'da münhal ilan edilen müdür, müdür muavini sınavlarının 14 Temmuz 2017'de yapıldığını ve bundan dolayı öğretmen nakillerinin Eylül ayında tamamlanabildiğini de söyleyen Eylem şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenler kurul toplantısının gerçekleştirildiği 5 Eylül 2017 günü bazı okullarda öğretmenler toplantı yapacak yer bulamayıp toz toprak içerisinde kantinde toplantı yapmak zorunda kalıyorsa, öğretmen münhalleri için sınavlar gerçekleştirildiği halde belirlenen gerçek ihtiyaç münhal sayılarını kamu hizmeti komisyonuna hala göndermediyseniz, bakanlığınızı elçilikten gönderilen memurlar yönetiyor, bakanlığınıza bağlı öğretmenlere hakareti kendinde hak görüyor ve siz hala daha gereğini yapamıyorsanız, Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza aykırı okul açıyor ve bu okulun müfredatını bu yasalara aykırı şekilde düzenleyip çağdaş bilimsel ve laik eğitimden ödün veriyorsanız, eğitimde sistemden planlamadan ve kaliteden söz edemezsiniz. Çünkü tüm bunlar eğitimin niteliğinin derdiniz olmadığını ve yönetemediğinizi gösteriyor.”