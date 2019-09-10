"Laf olsun diye müzakere yapmanın anlamı yok"
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs konusuna da değindi…
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs konusuna da değindi…
Çavuşoğlu, “Her zaman çözümü destekledik. Laf olsun diye müzakere yapmanın anlamı yok. Kıbrıs’ta sonuç odaklı çözüme gitmemiz lazım” dedi…
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Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu
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