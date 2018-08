‘Lady Soul’ Aretha Franklin’in anısına!

Ersin Kaşif

1942 yılında dünyaya gelen Lady Soul (Aretha Franklin) ABD’nin Detroit kentinde rahip olarak görev yapan babasının desteğiyle küçük yaşta kilisede gospel şarkıları söyleyerek yetişiyordu. 1956 yılında Aretha Franklin henüz 14 yaşındayken, babasının gospel kayıtlarını yapan Checker Records ile albüm anlaşması imzaladı ve aynı yıl “The Gospel Soul of Aretha Franklin” adlı kaydını yayınladı. 16 yaşındayken iyi bir amatör şarkıcı düzeyine gelmişti bile. 18 yaşına geldiğinde New York’a yerleşen sanatçı, 1963 yılında yapılan Newport Caz Festivali’nde sahneye çıkma olanağını bulmuş, bu arada ABD’nin önde gelen menajerleriyle tanışma olanağı bulmuştu. Dünya’nın onu tanımaya başladığı 1961 yılından 1990’lı yılara kadar da bütün ülkelerde sürekli dinlenen, sevilen ve konserler veren bir sanatçıydı. Soul tarzının en başarılı şarkıcısı, en çok satan kadın şarkıcı, ve en iyi single’ları ile Lady Soul olarak anılmaya başlanmıştı. Aretha Franklin çok iyi derecede piyano çalıyordu. 1961 yılından itibaren kayıtlı olan 60 şarkıyla (single) müzik tarihine geçiyordu. Hayranları ve Soul dinleyicileri Chain of Fools, Respect, Eleanor Rigby gibi şarkılarını iyi hatırlayacaklardır. 1967 yılında Avrupa turnesinde söylediği “ı never loved a man” adlı şarkısı tüm Avrupa’da liste başı olmuştu. 1968’de Aretha Franklin, “The Star-Spangled Banner” adlı şarkının soul versiyonu ise aynı başarının devamı olmuştu. Çok sayıda Grammy Ödülü alan ünlü şarkıcının ”hit” parçalarını içeren albümleri 1990’lı yıllara kadar geniş ilgi görmüştü.

90’LAR SONRASI VE KARİYERİ;

Belli nedenlerden dolayı performansına ara vermek zorunda kalıyordu. Buna rağmen 1998 yılında “A Rose Is Still A Rose” ve 2003 yılında “So Damn Happy” ile devam etti. 2007 yılında birçok sanatçı ile düetinin yer aldığı “Jewels In The Crown: All-Star Duets With The Queen” adlı albümü piyasaya sundu. Rolling Stone gibi önemli yayınlardan büyük övgü alan albümde Annie Lennox, George Michael, Frank Sinatra, Elton John, Whitney Houston, George Benson ve Mariah Carey gibi isimlerle karşılıklı söyledi. 8 Şubat 2008‘de Musicares tarafından “yılın insanı” seçilen Aretha Franklin aynı yıl yapılan 50. Grammy Ödülleri’nde 20. Grammy Ödülü’nü alarak onurlandırıldı. Yıllar geçtikçe bütün popüler müzik parçaları gibi Aretha’nın söylediği parçalar da zamanla popülerliğini yitirmişti tabii. Aretha Franklin’in ünü hiçbir zaman bitmedi. Hayata veda ettiği yaşı 76. Tüm dünya basını, sanat yazarları, müzik dergileri, Tv ve radyo kanalları onun hakkında sayfalar ve programlar yaptılar. Şarkıları yeniden Aretha Franklin anısına çalınmaya başlandı. Şarkılarından bahsetmişken sevenlerinin ve soul dinleyicilerin akıllarında kalan ve hatırlanabilecek bazı şarkı ve albümlerini sizler için paylaşalım. Dünya seni hiçbir zaman unutmayacak Lady Soul.

TANINMIŞ PARÇA VE ALBÜMLERİ;

I Never Loved A Man (1967). Respect (1967). Baby I Love You (1967). A Natural Woman (1967). Chain of Fools (1968). Think (1968). The Hause That Jack Built / I Say A Little Prayer (1968). See Saw ((1968). Share Your Love With Me (1969). Call Me (1970). Bridge Over Troubled Water (1971). Spanish Harlem (1971). Rock Steady (1971). Day Dreaming (1972). Until You Come Back To Me (1974). Freeway Of Love (1985). Sisters Are Doing It For Themselves (Eurytmics ile) 1985. Who’s Zoomin’ Who (1985). (GeorgeMichael ile: I Knew You Were Waiting (For Me) 1987).

Albümler;I Never Loved a Man the Way I Love You (1967). Amazing Grace (1972), Young, Gifted and Black (1972). Something He Can Feel (1976). Jump To It (1982). Who’s Zoomin’ Who? (1985). Soul Survivor (1986), The Aretha Franklin Collection (1987). One Lord, One Faith One Baptism (1987).