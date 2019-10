Laden İldeniz: En büyük korkumla yüzleştim

(Takı Tasarımcısı, Yoga Eğitmeni, Alaylı Tercüman)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Heyecanlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Dansçı olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kendi dünyam

Kayıtsız kalamadığım şey… Kişinin kendine zarar vermesi

En büyük pişmanlığım… Yok

En büyük sevincim… Aniden gelen küçük sürprizler

Hayatımın dönüm noktası… En büyük korkumla yüzleşmek zorunda kaldığım gün

Beni en çok etkileyen yazar… Ece Temelkuran

Başucumdaki kitap… Crystal Bible 1-2-3

En keyif aldığım müzik… Lena Chamamyan şarkıları

En son izlediğim film… The Imitation Game

Kendim için son aldığım şey… Ev/el yapımı tonik ve deodorant

Dolabımdaki en gereksiz şey… İlaçlar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İşlevsel olarak, yoga kıyafetleri. Duygusal olarak, o kişinin vaktini bana ayırması

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ertelemelerim

Kendimde beğendiğim özellik… Doğru kararları doğru zamanlarda verişim

Olmasa da olur… Her şey

Olmazsa olmaz… Hiçbir şey

En iyi yaptığım yemek… Severek yaptıklarım

Hayalimdeki dünya… Saf

Aşk benim için… Aşkın benim için ne ifade ettiğinden emin değilim.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Prenses Diana

Görmek istediğim yer… Şu ana dek gitmediğim yerler

Mutlaka yapmak istediğim… Düzenli seyahat etmek

Son olarak söylemek istediklerim… İnsan bu soruları cevaplarken kendisiyle ilgili ne çok şey keşfediyor. Çok iyi geldi, teşekkür ederim :)