Laden İldeniz: En büyük korkumla yüzleştim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Takı Tasarımcısı, Yoga Eğitmeni, Alaylı Tercüman)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Heyecanlı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Dansçı olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kendi dünyam
Kayıtsız kalamadığım şey… Kişinin kendine zarar vermesi
En büyük pişmanlığım… Yok
En büyük sevincim… Aniden gelen küçük sürprizler
Hayatımın dönüm noktası… En büyük korkumla yüzleşmek zorunda kaldığım gün
Beni en çok etkileyen yazar… Ece Temelkuran
Başucumdaki kitap… Crystal Bible 1-2-3
En keyif aldığım müzik… Lena Chamamyan şarkıları
En son izlediğim film… The Imitation Game
Kendim için son aldığım şey… Ev/el yapımı tonik ve deodorant
Dolabımdaki en gereksiz şey… İlaçlar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… İşlevsel olarak, yoga kıyafetleri. Duygusal olarak, o kişinin vaktini bana ayırması
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ertelemelerim
Kendimde beğendiğim özellik… Doğru kararları doğru zamanlarda verişim
Olmasa da olur… Her şey
Olmazsa olmaz… Hiçbir şey
En iyi yaptığım yemek… Severek yaptıklarım
Hayalimdeki dünya… Saf
Aşk benim için… Aşkın benim için ne ifade ettiğinden emin değilim.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Prenses Diana
Görmek istediğim yer… Şu ana dek gitmediğim yerler
Mutlaka yapmak istediğim… Düzenli seyahat etmek
Son olarak söylemek istediklerim… İnsan bu soruları cevaplarken kendisiyle ilgili ne çok şey keşfediyor. Çok iyi geldi, teşekkür ederim :)