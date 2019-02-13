Laboratuvarlarda ‘UZMANLIK’ tartışması

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ise, konuyla ilgili bilgisinin bulunduğunu, yasal sürecinin takipçisi olduklarını belirtti.

10 KİŞİ… Dernek üyeleri, 10 kişinin yeterlilik belgesinin sahte olduğu, geçerliliği bulunmadığı gerekçesiyle, bu izinlerin iptalini istedi.

Ayşe GÜLER

Tıp Laboratuvarı Uzmanları Derneği, ‘uzmanlık’ belgeleri bulunmamasına rağmen, İzmir Ege Üniversitesi’ndeki bir öğretim görevlisinden alınan belge ile laboratuvar açılmasını yargıya taşıdı.

Dernek üyeleri, 10 kişinin laboratuvar açmak için kullandığı ‘yeterlilik belgesinin’ sahte olduğu, geçerliliği bulunmadığı gerekçesiyle, bu izinlerin iptalini istedi.

Alınan bilgiye göre şu anda ilgili şahıslar ve Savcılığın müdafaasının dosyalanması bekleniyor.

Olayla ilgili yargı süreci devam ederken YENİDÜZEN, ilgili taraflarla görüştü.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ise, konuyla ilgili bilgisinin bulunduğunu, yasal sürecinin takipçisi olduklarını belirtti.

Tıp Laboratuvar Uzmanlar Derneği Başkanı Oyper Cam, Sağlık eski Bakanı Dr. Ahmet Kaşif’in bu belgeleri, tıpta uzmanlık belgesi olarak onayladığını söyledi, “Sonrasında da yine eski bakanlardan Dr. Ahmet Gülle’nin de yaşanan olaya, sessiz kalıp yapılan yanlışa devam etmesi bizleri çok üzmüştür” dedi.

Cam, İzmir Ege Üniversitesi’nden bir öğretim üyesinin yetki aşımı yaparak söz konusu kişilere “Laboratuvar açma yeteneğine haizdir’’ şeklinde yazı yazdığını söyledi.

Öte yandan derneğin eski başkanı, Metin Erduran ise laboratuvar açmak için üniversiteden alınan hiçbir belgenin geçerli olmadığını söyledi.

Konunun geçtiğimiz yıl yargıya taşındığını anlatan Erduran, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Görüş almak için aradığımız Sağlık eski Bakanı Dr. Ahmet Kaşif’e ise ulaşılamadı.

Öte yandan sağlık eski bakanlarından Dr. Ahmet Gülle ise bu iddia olduğunda doğrudan üniversite ile gerekli yazışmaları yapıp, ondan gelecek bilgiye göre hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

İLGİLİ TARAFLAR NE DEDİ? Tıp Laboratuvarı Uzmanları Derneği Başkanı Oyper Cam: “Öğretim üyesi yetki aşımı yaptı, 10 kişiye ‘Laboratuvar açma yeteneğine haizdir’ yazısı verdi”

Derneğin eski başkanı, Metin Erduran: “Laboratuvar açmak için üniversiteden alınan hiçbir belge geçerli değil”

Belgelerin kendi döneminde onaylandığı iddia edilen, Sağlık eski bakanlarından Dr. Ahmet Kaşif’e ulaşılamadı.

Sağlık eski bakanlarından Dr. Ahmet Gülle: “Üniversiteden gelecek bilgiye göre hareket etme kararı almıştık”

DERNEK YETKİLİLERİ NE DEDİ?

Tıp Laboratuvarı Uzmanları Derneği Başkanı Oyper Cam:

“Öğretim üyesi yetki aşımı yaptı, 10 kişiye “Laboratuvar açma yeteneğine haizdir’’ yazısı verdi”

Tıp Laboratuvar Uzmanlar Derneği Başkanı Oyper Cam, şu anda ülkede tespit edebildikleri 10 civarında kişinin uzmanlığı olmamasına rağmen laboratuvar açtığını kaydetti, bu nedenle Sağlık Bakanlığı’na dava açtıklarını belirtti.

Cam, İzmir Ege Üniversitesi’nden bir öğretim üyesinin yetki aşımı yaparak söz konusu kişilere “Laboratuvar açma yeteneğine haizdir’’ şeklinde yazı yazdığını söyledi.

Ege Üniversitesi’nden aldıkları bilgiye göre, rektörlük onayı olmayan hiçbir yazının resmi geçerliliği olmadığını dile getiren Cam, YÖDAK vasıtası ile Ege Üniversitesi ile yapılan yazışmalarda da söz konusu öğretim üyesinin verdiği belgeye üniversitenin sahip çıkmadığını da aktardı.

Cam, bu nedenle de söz konusu kişinin Ege Üniversitesi tarafından disiplin ve para cezasına çarptırıldığının bildirildiğini de belirtti.

Cam sözlerine şöyle devam etti: Ne acıdır ki dönemin Sağlık Bakanı Sn. Ahmet Kaşif’in bu belgeleri, tıpta uzmanlık belgesi olarak onayladığını ve sonrasında da Ahmet Gülle’nin de söz konusu duruma sessiz kalıp yapılan yanlışa devam etmesi bizleri çok üzmüştür. Değil ki sadece lisans eğitimi ile laboratuvar açmak mastır, doktora gibi akademik uzmanlıklar dahi bu alanda geçerli değildir. Tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak için lisansüstüne eğitim veren devlet veya üniversite hastanelerinde yetişip görev ifa etmeniz ve oluşturulan kurul tarafından sınava tabi tutulup yeterli bulunmanız gerekiyor. Diğerlerinden farklı olarak bizlerin materyali insandır. Yani bizler klinik laboratuvar uzmanıyız. Bizler bu konudan çok rahatsız ve endişeliyiz. İvedilikle ekmek su gibi dağıtılan laboratuvar açma yetkilerinin geri alınmasını ve halk sağlığı ile oynanmamasını istiyoruz. Dileriz şimdiki sağlık bakanımız hiçbir baskıya boyun eğmeyip bu laboratuvarların kapatılması cesaretini gösterir ve yapılan eski hataların üzerine yenilerini eklemez.”

Derneğin eski başkanı, Metin Erduran:

“Laboratuvar açmak için üniversiteden alınan hiçbir belge geçerli değil”

Derneğin eski başkanı, Metin Erduran ise laboratuvar açmak için üniversiteden alınan hiçbir belgenin geçerli olmadığını söyledi.

Erduran, İzmir Ege Üniversitesi’ndeki bir öğretim görevlisinin laboratuvar açma yetki belgesi verme hakkı yokken, üniversite rektörü ve dekanlığından habersiz o dönem okulda okuyan 10-12 Kıbrıslı öğrenciye tıbbi laboratuvar açması için belge verdiğini aktardı.

Konunun geçtiğimiz yıl yargıya taşındığını anlatan Erduran, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Sağlık eski bakanlarından Dr. Ahmet Gülle:

“Üniversiteden gelecek bilgiye göre hareket etme kararı almıştık”

Sağlık eski bakanlarından Dr. Ahmet Gülle ise bu iddia olduğunda doğrudan üniversite ile gerekli yazışmaları yapıp, ondan gelecek bilgiye göre hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

Gülle, söz konusu laboratuvarlara yeni izin vermediklerini de aktararak, yazışmaların gelip gelmediğini hatırlamadığını söyledi.