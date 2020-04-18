“Laboratuvarımız 1 haftadır hizmette”

Sağlık Bakanlığı, PCR testleri ile ilgili bilgi verdi. Covid-19 PCR testlerinin DAÜ Laboratuvarında hizmete başladığını ve gerekli bir kabinin de GAÜ’den temin edildiği kaydedildi. Laboratuvarın Tarım Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın onayı ve desteği ile, Başbakanlığın talimatıyla kurulduğu ve bir haftadır hizmet verdiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı olarak yapılan açıklama şu şekilde: “Mağusa Devlet Hastanesi -Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik ve Araştıma Laboratuvarı geçtiğimiz hafta hizmete girmiş ve COVID- 19 PCR testlerine başlamıştır. Bu laboratuvarın kuruluşunda tarım dairesinin PCR laboratuvarında bulunan PCR cihazları, Tarım Bakanlığı'nın onayı ile hastanemize taşınmış ve gerekli bir kabin de Girne Amerikan Üniversitesi'nden temin edilerek, Başbakanımızın talimatı ile özellikle Sağlık Bakanı Ali Pilli, müsteşarımız Ali Çaygür ve müdürlerimizin desteği ile kurulum tamamlanmıştır. Laboratuvarı çalıştıracak hocalaramızı da; Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı laboratuvarımızda görevlendirmiştir. Güney Koreli Firma olan İntron firmasına ait kitlerimiz de Mağusalı iş insanları, bazı sivil toplum örgütleri ve Mağusa Belediyesi'nin bağışladığı paralar ile temin edilmiştir. Laboratuvar 13.04.2020’de çalıştırılmış ve PCR testlerine başlanmıştır. Üstte bahsedilen kurum ve kişiler dışında, laboratuvarımızın kurulumunda başka hiçbir kurum ve şahsın katkısı olmadığını kamuoyuna duyururuz.”