La Main du Roi Cafe Bar-Lefkoşa

Zekai Altan

Yakın dostum Nezire Gürkan ile buluşarak bir röportaj yapmak için anlaştık. Buluşma yerini Nezire’ye bıraktım. Nezire’ye güvenirim. Seçeceği yerin de çok güzel ve uygun olduğu konusunda hiç kuşkum yoktu ancak yine de merak ettim. Emin olduğum şey ise kebapçı veya lahmacuncu veya pide salonu olmayacağı idi. Çünkü bu ülkede kebapçılar, lahmacuncular ve pide salonları o kadar çok var ki inanamazsınız. Ve bana nerede buluşacağımızı söyledi; Lefkoşa’da Mahkemelerin karşısında küçük bir mekân. Tarif ettiği mekâna ben önceden gittim. Emin olmaya çalıştım. Nezire gelmeden onu arayıp teyit ettim. Küçük bir mekân. Yol üzeri. La Main du Roi Cafe Bar. Belki de buradan kaç defa geçtim veya geçtiniz, bilemeyeceğim. Ama farkında mısınız bu küçük mekânın varlığından ve bu küçük mekânda sunulan lezzetlerden. Genelde hep böyle büyük gösterişli mekânlar aranır. Hatta tabelası bile mekandan büyük olan mekanlar dikkat çeker. Ancak La Main du Roi Cafe Bar tabelası küçük ancak kendi büyük.

Mekân

Mekan, mahkeme binalarının tam karşısında. Posta Dairesi’ne yaklaşık 50 metre uzaklıkta. Köşe üzerinde. Hava biraz serin. Nezire’yi beklerken biraz etrafı inceledim. Dış alanda kaldırım üzerinde bistro ve küçük cafe masaları. Ayaklı bir soba. Isınmak için. Geniş bir cam çerçeve ve içerisi de çok güzel dekore edilmiş bir bar ve oturma grupları. Aydınlatma ve dekorasyon çok uyumlu. Arka tarafında geniş bir yemek salonu. Ve uzun bir yemek masası. Daha çok kısa süreli yemek veya birşeyler içmek için. Arka bahçesi de küçük ancak sakin ve huzurlu bir alan. Mekanın üç bölümü de birbirini tamamlayan nitelikte ve uyumlu. Temiz ve hijyenik. Dışarı çıkıp Nezire’yi beklerken bu küçük mekanın mönülerini de merak etmeye başladım. Ve Nezire karşıdan geliyor. Kıbrıs mutfağı lezzetleri satan son sokak satıcımız Aşık’ın Posta Dairesi’nin önündeki arabacığından yanıma 15 dakikada geldi. Her geçene selam vererek ayakta kısa konuşmalar sonrası nihayet yanıma gelebildi. Dış alana oturduk. Önce bir öğle yemeği, sonra söyleşi diye anlaştık. Bizi Berna hanım karşıladı. Önce sobayı yaktı sonra Nezire’ye bir şal verdi. Sokaktan geçenleri birlikte selamlayarak sohbet etmeye başladık. Yanımıza gelenler oldu. Gelenler arasında yakın dostum sunucu ve spor yazarı Hüseyin Kıral ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı. Kısa merabalaşma sonrası içecek siparişimizi verdik. Ben kırmızı, Nezire de favorisi olan beyaz şarap siparişi verdik. Açık şaraplar. Şarapla sohbet ederken yemek siparişi alındı.

Mönü ve Lezzet

La Main du Roi Cafe Barın mönüsü kiş (Fransız Mutfağı) yoğunluğunda. Hergün değişen bir menü servisi yapılıyor. Hergün, mutlaka en az 1 çeşit kiş ve bir et yemeği servisi yapılıyor. Ayrıca hergün en az 3-4 çeşit tatlı servisi yapılıyor. Salatalar hergün servis ediliyor. Mekanın şefi Fransız kökenli olması nedeni ile ağırlık Fransız mutfağı servisi yapılsa da arada bir Kıbrıs mutfağından tatlara ve dünya mutfağından sevilen yemeklere de yer veriliyor. İşletmeciler Berna hanım ve eşi Frederic Petitcolin. İşletme Ağustos ayında hizmete girdi. Mönüde bademli ve kuru erikli kuzu tajin, somon ıspanak kiş, lazanya, meyve salatası, ev yapımı mini bagetler, kruvasan, baharatlı ekmek, sıcak şarap, şarküteri ve peynir tabağı, incirli tart ve menemen. Ben mantarlı kiş, Nezire de yanılmıyorsam sebzeli siparişi verdik. Tart bir Fransız mutfağı tadı. Tart hamurunun üzerine sebze ya da tavuk konularak, krema ya da beşamel sos eşliğinde fırında pişirilen bir tür yiyecek. Hem sıcak hem soğuk yenilen bir lezzettir. Ben mantarlı kişe bayıldım.Hem doyurucu hem de lezzetli. Lezzeti de damağınızda kalır. Servisi Berna hanım ve eşi Frederic yaptı. Her ikisi de servise hakim. Güleryüzlü ve konuksever. Bu küçük mekanda doğrusu bu kadar güzel bir servis ve konukseverlik ve lezzet bulmayı beklemiyordum. En azından bu ülkede kebapçı, lahmacuncu ve pideciler arasında farklı bir lezzet ile tanışmış olduk. Çok da iyi oldu. Farklı ülke mutfaklarının ve lezzetlerinin sunulması ayrı bir zenginlik. Küçük mekanlarda nasıl bir lezzet rüzgarı estirildiğinin bir örneği. Oturduğumuz sürece mekana ilgi çok. Paket servisi alanlardan öğle arası yemeğe gelenlere kadar yoğun bir talep. Berna hanım ile Frederic’i kutlamak gerekir. Böyle büyük gösterişli mekanlardan kurtulmaya çalışın. Lezzetli bir yemek, sakin ve sohbet edeceğiniz temiz ve konuseverliği ile size keyif verecek bir yer arıyorsanız işte La Main du Roi Cafe Bar. Güzel bir şarap ile başlayan sohbetimiz kış mönüsü ile devam etti. Ve final olarak da bitki çayımız ile Türk Kahvesini arka bahçede yudumlayarak röportajımızı sakin bir şeklide yaptık. Fiyatları da makul. Kiş’ler 36 TL, et yemekleri 38-65 TL arası, salatalar 26-36 TL arasında değişiyor. Ayrıca sabah kahvaltısı servisi de yapılmaktadır. Cuma akşamları yemek servisi yapılırken Cumartesi akşamları da saat 24.00’a kadar peynir, şarküteri, meyve tabağı ile küçük atıştırmalıklar servisi yapılmaktadır. Telefon açarak mönüler ve servis hakkında biligiler alabilirsiniz. Önereceğim bir mekân.

TEL: 0539 1094834

SERVİS SAATLERİ: 08.30-18.00 saatleri arası

KAPALI GÜNLER: PAZAR

ADRES: Sarayönu Sokak No: 22 (MAHKEMELER KARŞISI) - LEFKOŞA