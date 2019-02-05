KYOFF’ta yeni dönem

Takım olarak yola çıkan ve yapılan çalışmaların ardından dernek olan Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF), üçüncü olağan genel kurulunu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirdi. 2016 yılında dernek olarak tescillenen ve ilk genel kurulunu yapan KYOFF, Musa Ersoy ve Hakan Denizalp’in ardından üçüncü başkanını Zühtü Cumalıgil olarak seçti.

Genel Kurul’da 2018 sezonu faaliyet raporu ve mali rapor okunup aklandıktan sonra tek aday olarak başvuran Zühtü Cumalıgil üyelerin onayına sunuldu. Oy birliği ile başkanlığa seçilen Cumalıgil Yönetim Kurulu üyelerini genel kurulda okudu.

Yönetim Kurulu

Zühtü Cumalıgil Başkan

Ramadan Uzun Asbaşkan

Soyer Arseven Sayman

Hakan Sezerli Sekreter

Ahmet Baştaş Faal Üye

Cem Aytaç Faal Üye

Niyazi Bedel Faal Üye

Levent Sönmez Yedek Üye

Görkem Eren Yedek Üye

Disiplin Kurulu

Av. Harun Güryel

Av.Buğra Akter

Av.Gülboy Güryel

Denetleme Kurulu

Mahmut Kısacık

Rıfat Tuğsal

Halim Kahveciler