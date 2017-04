Fehime ALASYA

“Et piyasasındaki fiyatların tırmanışı kuzeydeki vatandaşların ya boğazından kısmasına ya da güneye geçerek alışveriş yapmasına neden oluyor” iddiasını araştıran YENİDÜZEN, fiyat araştırması yaptı. Üç bölgedeki et fiyatlarını mercek altına aldı.

Sofraların olmazsa olmazı besin kaynağı et ve et çeşitleri, fiyatların giderek yükselmesinden dolayı her sofraya giremez duruma gelirken, vatandaş bütçesine en uygun fiyat arayışına girdi.

Kimi kesimin sofrasına sadece hafta sonu giren et ve et ürünleri, asgari ücrete geçinmeye çalışan darboğazın sofrasına ise aybaşından aybaşına girer oldu.

Et tüketiminin giderek lüks bir tüketime dönüşmesi ise hem üreticiyi hem de tüketiciyi son derece rahatsız eder duruma geldi.

Et çeşitlerindeki fiyat farklılıkları, Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında giderek açılıyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde 45 TL olan kuzu etinin kilosu, güneyde 31 TL, Türkiye’de ise 75 TL üzerinden satışta…

Kıbrıs’ın kuzeyinde, güneyinde ve Türkiye’de fiyatlarda görülen farklılık, kimi zaman ürün, kimi zaman çeşit kimi zaman ise döviz kuruna göre değişkenlik gösterse de her koşulda en uygun alışverişin Kıbrıs’ın güney kesimi olduğu gözlemlendi.

Güneyde kuzu eti 31 TL, kuzeyde 45 TL

Kıbrıs’ın kuzeyinde kilosu 45 TL’den satılan kuzu eti, güneyde ise en pahalısı 8 Euro, yani 31 TL’ye tüketiciye ulaşıyor. Kuzey’de 30 TL’den tüketiciye ulaşan dana eti ise, güneyde en yüksek 6 Euro yani, 23 TL’ye reyonda yerini alıyor. İki kesim arasında görülen fiyat farkı, kimi zaman döviz kurlarından kaynaklansa da güneydeki ithal etten dolayı bu farkın doğduğu ileri sürülüyor.

Et fiyatlarında Türkiye önde

Kıbrıs’ın kuzeyi ve Türkiye ile yapılan fiyat karşılaştırmasında ise Türkiye’nin kuzeye göre daha pahalı olduğu görüldü. Kuzeyde 45 TL’ye tüketiciye ulaşan Kuzu pirzola, Türkiye’de ise 79 TL’den satışa çıkıyor. Türkiye’de dana ciğeri 38 TL iken, Kıbrıs’ın kuzeyinde kuzu ciğeri 35 TL’ye tüketiciye ulaşıyor. Türkiye’de yaklaşık 40 TL’ye satılan kuzu gerdanın Kuzeydekiyle neredeyse aynı. Türkiye’de 57 TL olan dana biftek, kuzeyde 42 liraya alıcı buluyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kasap reyonlarında yer alan bazı et çeşidi kilo fiyatları:

Kuzu pirzola 45 TL,

Kuzu kol 43 TL,

Kuzu ciğer 35 TL,

Kuzu döş 32 TL,

Kuzu gerdan 43 TL,

Dana döş 26 TL,

Dana biftek 42 TL,

Dana lop et 38 TL,

Besli koyun kıyması 28 TL,

Kuzu kemikli 43 TL,

Dana biftek 42 TL.