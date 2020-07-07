“Kuzuların kayıtsız olmasından dolayı imhasına karar verildi”

Veteriner Dairesi önceki gün saat 21.00 sıralarında KIBET mezbahasında Polis Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ve Gümrük Kaçakçılık Şubesi’nin, baskın düzenleyip mezbahada 35 adet kulak numarasız kuzunun kesimine suç üstü yaptığını bildirdi.

Daire açıklamasına göre, yapılan araştırmada, kuzuların mezbahaya kayıtsız girdiği, veteriner canlı muayenesi yapılmadığı, uygunsuz bir saatte kesime başlandığı tespit edildi.

Açıklamada, Veteriner Hizmetleri Yasası ile Hayvanların Kaydı ve Tanımlanması Yasası’na göre, mezbahaya ruhsatını 1 ay askıya alma cezasının verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Kuzuların kayıtsız olması ve veteriner kontrolü ve muayenesi yapılmadan kesimi yapıldığından, halkımızın tüketimine sunulmasının sakıncalı olmasından dolayı imhasına karar verilmiştir. Alınan tüm bu kararlar, yasa ve tüzüklerin emrettiği uygulamalardır.

Damızlık numarasının eksikliğine rağmen kasaplık numara sıkıntısı yoktur ve talep edilen üreticilere takılmıştır. Kesimi yapılacak tüm hayvanların numaralı ve kayıtlı olması yasa gereğidir.

Bakanlığın ve Daire, her zaman üreticinin yanındadır ve üreticilerin mağdur olmaması için elinden geleni fazlasıyla yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”