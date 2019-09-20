Kuzu pirzola yine fark attı

Fehime ALASYA



Et fiyatları adanın kuzeyinde yine fahiş. Güneyde, kırmızı et 3 TL zamlandı, yine de fiyat avantajını korudu. Kuzeyde ise sebze-meyve fiyatları çok daha cazip görünüyor. Güneyde ete gelen zamma rağmen kasap reyonlarındaki ‘Kıbrıslı Türk müşteri’ yoğunluğu devam etti.

Güneydeki et fiyatları 54 Cent’lik (3,40 TL’lik) zamma rağmen, 75 ila 90 TL arasında değişen kuzeydeki kuzu pirzola fiyatlarının oldukça altında satışa sunuldu… Geçtiğimiz haftalarda güneyde kilosu 49 TL’lerde olan kuzu, bu hafta 53 TL’ye çıktı.

Molehiya, diken inciri (babutsa), taze fındık, kabak çiçeği, kiraz ve kayısı her iki bölgede de piyasadan kalkarken yeni sezon ürünleri reyonlarda yer aldı. Kuzeyde salatalık fiyatları yükseldi, yeni sezona kilosu 5 TL civarında başladı. Bu hafta salatalığın kilosu adanın kuzeyinde 5,95 TL’ye alıcı buldu. Karpuz ise, bir ay önceki fiyatıyla hala aynı, kilosu 3,65 TL’den satışta.

Kivi ve mantar fiyatları ise yüksek olmasına karşın oldukça istikrarlı ilerliyor. Kilosu 20 TL’nin altına düşmeyen kivi, 24 ile 28 TL arasında gidip gelirken, ithal mantar ise aylardır 25 TL altına düşmedi. Bu hafta da 28,95 TL’den tüketiciye ulaştı.

Yeni sezon ürünleri göz doldurdu, fiyatlar dikkat çekti…

Bal kabağı, kolokas, bullez, nar ve red dragon gibi meyve-sebzeler sezona yeni giren ürünler arasında yer aldı. Söz konusu ürünlerden nar ve red dragon olarak bilinen Ejder Meyvesi, Kıbrıs’ın iki yanında farklı fiyatlarıyla dikkat çekti.

Kuzeyde 3,95 TL olan nar, güneyde 12 TL, kuzeyde 40 TL olan ejder meyvesi ise güneyde 31 TL.

Fiyatların seyri yüzleri güldürüyor

Yaz meyve ve sebzelerinin reyonlardan tamamen kalkmaya başlaması ile kış ürünleri piyasaya giriyor. Fiyatların seyri ise bu geçiş döneminde tüketicinin yüzünü güldürüyor.

20 Ağustos’tan bu yana geçen bir aylık zaman diliminde birçok sebze ve meyvenin kuzeyde aynı fiyat aralığında olduğu gözlemlendi. Bazı ürünlerde farklar çoğalırken, birçoğunda düştü. Buna göre bir ay önce 12,50 TL olan börülce dün 7,50 TL’den reyonlarda yer alırken, marul 4,25’ten 2,95’e, limon 9,95’ten 3,75’e, kivi 26,75’ten 24,95’e, avokado 14,95’ten 7,50’ye geriledi.

Domates 2,95’den 5,95’e çıktı

Fiyatı bu sürede çıkan ürünler ise domates, muz, bamya ve üzüm oldu. Domates 2,95’den 5,95’e, muz 7,95’ten 8,60’a, bamya 6,50’den 9,60’a, sultani üzüm ise 9,95’ten 12,95’e yükseldi.

Bir ayık sürede kur farkında 14 kuruşluk artış görülürken, güneydeki sebze meyve fiyatları da arttı. Ağustos aynından bu yana geçen sürede bazı ürünlerde fiyatlar yükseldi. Kabak 7,99’dan 17,27’ye, soğan 4,12’den 7,22’ye, biber 7,99’dan 10,99’a, kivi 18,70’den 21,66’ya, kavun ise 2,21’den 4 TL’ye çıktı. Kavunun fiyatı bu sürede ikiye katlanırken, en büyük fark neredeyse 10 TL ile kabakta görüldü.

Güneyde ete zam

Güneydeki et fiyatlarında bu hafta 54 Cent artış yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 49 TL’lerde olan kuzu, bu hafta 53 TL’ye çıktı. Uzun süredir 7,95 Euro olan kuzu etinin kilosu bu hafta 8,49 Euro’ya çekildi. Dana kıymanın kilosu ise 6,49 Euro yani 40,75 TL’de sabit kaldı.

Yapılan zammın, piyasadaki hayvan sayısının azalmasıyla ilgili olduğu ifade edilirken, artan fiyata rağmen Kıbrıslı Türkler’in güneydeki kasap reyonlarına ilgilisinin ise halen sürdüğü gözlemlendi..