Kuzu eti yiyebilene aşk olsun

Fehime ALASYA



Bu haftaki alışverişte manav reyonlarındaki fiyatlar hareketlendi, kimi ürünlerde düşüş yaşanırken, kimileri de yükseldi. Kuzeyde en büyük fiyat çıkışı patlıcan ve cennet hurmasında yaşanırken, güneyde enginar cep yaktı…



Et fiyatlarında ise adanın iki yarısındaki fark dikkat çekiyor. Kur farkına rağmen kuzeyde 90 TL’yi aşan kırmız et fiyatları, güneyde 50 TL civarında seyretti.



Geçtiğimiz hafta durgun olan meyve sebze fiyatları bu hafta adanın her iki yanında da hareketlendi. Bu hareketlilik içerisinde sert çıkış ve inişler yaşanmadı.

Kuzeyde en büyük fiyat çıkışı patlıcan ve cennet hurmasında yaşanırken, güneyde enginar cep yaktı…

Kuzeyde ve güneyde haftalardır fiyatını koruyan et ürünleri, yine sabit kalırken, market reyonlarında büyük bir hareketlilik görülmedi.

Her iki bölgedeki fiyat farkları ise bu hafta yine tazelik ve et reyonlarında oldu. Kuzeyde tanesi yaklaşık 4 TL’ye reyonlarda olan enginar, güneyde 22 TL’yi aştı. Buna karşın kuzeyde 90 TL’yi aşan kırmız et fiyatları, güneyde 50 TL civarında seyretti.

Birçok meyve ve sebzenin fiyatlarında ise kuzey-güney arasında iki katı farklar yer alıyor.

Enginar güneyde cep yakıyor

Bu hafta güneydeki fiyatların kimisi çıkarken kimisi düştü.

Altı üründe fiyatlar düşerken, benzer orandaki ürünlerde de artış oldu. Bu haftaki en büyük artış 13 TL ile enginarda olurken, en hızlı düşüş 8 TL ile mandalinada yaşandı.

Geçtiğimiz hafta kilosu 18 TL olan mandalina bu hafta 10 TL’ye gerilerken, enginar 9 TL’den 22 TL’ye çıktı.

Enginarın yanında brokoli, taze fasulye, çiçek lahanası, portakal ve kabak gibi ürünlerin de fiyatlarında bu hafta artış yaşanırken, dolmalık biber, kivi, mandalina, patlıcan, cennet hurması ve taze baklada düşüş meydana geldi.

Dolmalık biberden hızlı düşüş

Kuzeyde ise geçtiğimiz haftaya nazaran fiyatlar bu hafta hareketlendi. Kuzeyde bu hafta patlıcan ve cennet hurmasının kilosunda 2,50’şer TL’lik artış yaşanırken, bunların yanında yer elması fiyatı çıkan ürünler arasında yer aldı.

Salatalık, maydanoz, dolmalık biber ve avokado fiyatlarında ise gerileme oldu. 2 TL ile en fazla düşüş dolmalık biberde yaşandı. Biber, 14,50 TL’den 12,50 TL’ye indi.

İki üç katı fiyat farkları…

Her iki bölgedeki fiyat farkları ise bu hafta yine tazelik ve et reyonlarında oldu. Kuzeyde tanesi yaklaşık 4 TL’ye reyonlarda olan enginar, güneyde 22 TL’yi aşıyor.

Birçok meyve ve sebzenin fiyatlarında iki katı farklar yer alıyor. Buna göre; kabak kuzeyde 6 TL iken güneyde bu rakam 12 TL, portakal kuzeyde 4 TL iken güneyde 11 TL, turp kuzeyde 2,50, güneyde 6 TL, avokadonun tanesi kuzeyde 7,50 TL iken bu rakam güneyde 22 TL’yi aşıyor. Pancar, çiçek lahanası, taze fasulye, mandalina, brokoli, greyfurt gibi ürünlerde de kuzey-güney arası 2 kat veya 3 kata çıkan fiyat farkları gözlemlemek mümkün.

Kuzeyde pahalı güneyde ucuz sebze meyve arasında ise muz, kolokas, patlıcan ve kestane yer aldı.