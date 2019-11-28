Kuzeymen Balıkçı: Daha az düşünüp, daha çok sevişelim

(Psikiyatrist)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…

Gökkuşağı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Oyuncu

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim ve köpeklerim

Kayıtsız kalamadığım şey… Önyargılı davranış kalıpları

En büyük pişmanlığım… Geçmişimde bir dönem istediklerimi söylemekten çekinmiş olmam

En büyük sevincim… Yaşadıklarımın deneyimim olduğunu görebilmiş olmam

Hayatımın dönüm noktası… Farklı kültürlerle temas ettiğim 3 aylık bir dönem yaşadım ve o zaman gerçekliğin izafi olduğu gerçeğiyle yüzleştim, ama bu gerçeklikte izafi olabilir...

Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel Garcia Marquez

Başucumdaki kitap… J.P. Sartre-Varlık ve Hiçlik

En keyif aldığım müzik… Klasik müzik, rock

En son izlediğim film… Joker

Kendim için son aldığım şey… Kahve

Dolabımdaki en gereksiz şey… Takım elbise

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Seyahat bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ekonomik dengeyi sağlamaktaki beceriksizliğim

Kendimde beğendiğim özellik… Dürüst ve net olmam

Olmasa da olur… Kariyer

Olmazsa olmaz… Haz almak

En iyi yaptığım yemek… Soslu biftek

Hayalimdeki dünya… Daha az düşünülen daha çok sevişilen

Aşk benim için… Olduğunda yaşamsal enerji ve motivasyon kaynağı

Onunla çok tanışmayı isterdim… Albert Einstein

Görmek istediğim yer… Kuzey kutbu

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı dolaşmak ve dünyanın tüm kültürlerini tanımak

Son olarak söylemek istediklerim… Beni birey olarak en çok özgür kılan şey toplumsal değer yargılarının önyargı olduğu gerçeğiyle yüzleşmek