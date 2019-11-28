Kuzeymen Balıkçı: Daha az düşünüp, daha çok sevişelim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Psikiyatrist)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…
Gökkuşağı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Oyuncu
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim ve köpeklerim
Kayıtsız kalamadığım şey… Önyargılı davranış kalıpları
En büyük pişmanlığım… Geçmişimde bir dönem istediklerimi söylemekten çekinmiş olmam
En büyük sevincim… Yaşadıklarımın deneyimim olduğunu görebilmiş olmam
Hayatımın dönüm noktası… Farklı kültürlerle temas ettiğim 3 aylık bir dönem yaşadım ve o zaman gerçekliğin izafi olduğu gerçeğiyle yüzleştim, ama bu gerçeklikte izafi olabilir...
Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel Garcia Marquez
Başucumdaki kitap… J.P. Sartre-Varlık ve Hiçlik
En keyif aldığım müzik… Klasik müzik, rock
En son izlediğim film… Joker
Kendim için son aldığım şey… Kahve
Dolabımdaki en gereksiz şey… Takım elbise
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Seyahat bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ekonomik dengeyi sağlamaktaki beceriksizliğim
Kendimde beğendiğim özellik… Dürüst ve net olmam
Olmasa da olur… Kariyer
Olmazsa olmaz… Haz almak
En iyi yaptığım yemek… Soslu biftek
Hayalimdeki dünya… Daha az düşünülen daha çok sevişilen
Aşk benim için… Olduğunda yaşamsal enerji ve motivasyon kaynağı
Onunla çok tanışmayı isterdim… Albert Einstein
Görmek istediğim yer… Kuzey kutbu
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı dolaşmak ve dünyanın tüm kültürlerini tanımak
Son olarak söylemek istediklerim… Beni birey olarak en çok özgür kılan şey toplumsal değer yargılarının önyargı olduğu gerçeğiyle yüzleşmek