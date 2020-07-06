‘Kuzeyin engellemesi’ BM Raporu’nda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Barış Gücü’nün 6 aylık raporunda, küresel salgın Covid-19’u öne çıkardı.

Politis’e göre Spehar, , Kıbrıs Türk tarafının Barış Gücü’ne uyguladığı zorlukları da raporuna yansıttı.



Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’in Barış Gücü’nün 6 aylık faaliyetleriyle ilgili raporunu BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu, içeriğini hafta içinde Kıbrıslı liderler ile ayrı ayrı telekonferans yöntemiyle görüşeceği, cuma günü de Güvenlik Konseyi daimi üyelerine bilgi vereceği bildirildi.

BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararı 29 Temmuz’da oylanacak.

Politis gazetesi özel kaynaklara atıfta bulunarak, raporda pandeminin Ada’daki gündemi nasıl değiştirdiğine dikkat çekiliyor.



İddialara göre, Kıbrıs Türk tarafının pandemi yüzünden getirdiği kısıtlamalar nedeniyle, Barış Gücü’nün kuzeydeki iki kampında yer alan görevlilerin yaşadığı sorunlar da rapora yansıdı.



Raporun içeriğinde yeni tip Coronavirüsle mücadele konusunda iki taraf arasındaki iş birliğinin kısıtlı olduğu da belirtilecek; iş birliğinin derinleştirilmesine fırsat yaratabilecek olmasına rağmen iki tarafın bunu yeterince değerlendiremediğine de atıf yapılacak.

Politis’e göre raporda son 6 aydır fazla bir ilerleme olmadığı öne çıkacak ancak taraflardan hiçbirine sorumluluk yüklenmeyecek.