Kuzeye geçişlerde forum doldurma zorunluluğu

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kadarlar arasında tüm kara sınır kapılarından geçişlerde forum doldurma ve muhaceret yapma koşulu getirildi.

Bu kararla birlikte tüm geçiş noktalarında Kıbrıslı Rumlar forum dolurarak muhaceret işlemi yapacak.

İşte ilgili karar:

"Bakanlar Kurulumuz Hava ve Deniz Limanlarında uygulamada bulunan corana virüsüne (COVID-19) yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulamaya konulması kararını üretmiştir. Kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler artık forum doldurma koşulu ile muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir."