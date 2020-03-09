Kuzeye geçişlerde form doldurma zorunluluğu

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar arasında tüm kara geçiş noktalarında kuzeye geçişlerde form doldurma ile muhaceret yapma koşulu getirildi.

Bu kararla birlikte tüm geçiş noktalarında Kıbrıslı Rumlar form doldurarak muhaceret işlemi yapacak.

İşte ilgili karar:

"Bakanlar Kurulumuz Hava ve Deniz Limanlarında uygulamada bulunan corana virüsüne (COVID-19) yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulamaya konulması kararını üretmiştir. Kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler artık forum doldurma koşulu ile muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir."