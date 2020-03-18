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Kuzeyden iyi haber: 4 kişinin testi negatif

Kuzeyden iyi haber: 4 kişinin testi negatif

Sağlık Bakanlığı, bugün 4 kişiye daha coronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, bugün 4 kişiye daha coronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Açıklamada, teşhis konulan hastaların durumunun iyi olmakla birlikte tedavilerinin sürdüğü ve gelişmelerin Bakanlık tarafından anında şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.

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