Kuzeyden güneye 40 mülteci iddiası

Cyprus Mail’in haberine göre, kuzeyden güneye geçen 40 mülteci tespit edildi. Polis, 40 kişilik grubun Pournara kampının kabul merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Güneydeki Peristerona köyü yakınlarında bu sabah saat 06.00 sıralarında görülen 17’si kadın ve çocuk olmak üzere toplam 40 kişiye PCR testi yapıldıktan sonra izole edilecekleri bildirildi.