Kuzeyden güneye 30 mülteci iddiası

Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynakları, Kıbrıslı Rum polisinin bu sabah erken saatlerde 30 kadar mülteciyii “Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde yakaladığını bildirdiler.

Kıbrıs Haber Ajansı (KİPE) kaynaklı haberde, Kıbrıslı Rum polisinin ilk olarak dün gece, gece yarısını biraz geçe, “Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde 6 kaçak mülteci yakaladığı bildirildi.

Beşi Suriye biri ise Irak uyruklu olan 6 erkek şahsın polise yakalanmalarının ardından verdikleri ifadede, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye, Kiracıköy üzerinden geçtiklerini belirttiler ancak kuzeye hangi bölgeden ayak bastıklarına ise değinmediler.

Bu gelişme üzerine teyakkuza geçen polis bu sabah 06:30 sularında yine Kiracıköy bölgesinde yaklaşık 30 mülteci yakaladığı aktarılan haberde, bölgedeki polis karakoluna götürülen göçmenlerin daha sonra “Purnara Mülteci Kampına” götürülecekleri ifade edildi.