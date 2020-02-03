"Kuzeydeki seçimlerin ardından Crans Montana tipinde uluslararası bir konferans toplanacak"

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin hemen ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Crans Montana tipinde uluslararası bir konferans toplanacağı iddiasında bulundu.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre Hristodulidis, yeni konferansın müzakerelerin yeniden başlamasının ilan edilmesi için, prosedürel nitelikli olacağını da öne sürdü.

Türkiye’nin AB’yle olan katılım müzakerelerini yeniden etkin hale getirme çabası konusunda ise Kıbrıslı Rum bakan, bunun olumlu bir gelişmeden ibaret olduğunu ifade etti.