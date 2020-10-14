Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek ikinci tur seçim öncesi Αvrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne gönderdiği birer soru önergesi ile Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlere müdahale ettiğini savunarak Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’nin bu yönde ne gibi önlemler almayı öngördüklerini sordu.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunun içişlerine giderek artan bir şekilde müdahalelerde bulunduğuna dikkat çeken Kızılyürek, son olarak 11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen seçimlere Türkiye’nin açıkça müdahale ettiği görüşünü dile getirdi.

Bunun Kıbrıs Türk toplumunun iradesine ve demokrasisine büyük zarar verdiğine işaret eden Kızılyürek, bu müdahalelerin ikinci tura yönelik devam etmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Parlamenter Kızılyürek soru önergelerinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, BM parametreleri temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federal devlet fikrine karşı olan bir adayın seçilmesi ve AB üyesi Federal Kıbrıs’tan yana tavır koyan Mustafa Akıncı’nın seçimi kaybetmesi için elinden geleni yapıyor. Türkiye, benimsediği adayı güçlendirmek için, geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşen bir tavırla kapalı Maraş’ın sahil şeridini açtığını duyurdu. Bu sadece BM kararlarına değil İnsan Haklarına ve Uluslararası Hukuka da aykırıdır. Haklı olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Türkiye’nin bu tavrını kınamışlardır.”

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği yurttaşı olduğunu hatırlatan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan müdahaleler karşısında Avrupa Komisyonu ve AB Konseyine yönelttiği soru önergeleriyle AB’nin ne gibi önlemler alacağını sordu.