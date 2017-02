Kuzeyde yumurta süt, GÜNEYDE ET UCUZ

Fehime ALASYA

Dövizdeki olağanüstü artışa rağmen, et ürünleri Kıbrıs’ın güneyinde daha ucuz. Yumurta ve süt fiyatlarında ise dikkat çekici bir fark var. Mutfak bütçesindeki en büyük paya sahip, temel gıdalar arasında her mutfakta yer alması gereken yumurta ve sütün, güneye kıyasla Kıbrıs’ın kuzeyinde neredeyse yarı fiyatına olduğu gözlemlendi. Kıbrıs’ın kuzeyinde, güneyinde ve Türkiye’de yapılan fiyat araştırmasında çeşitli gıdaları inceledik.

Özellikle et ve et ürünleri başta olmak üzere yumurta fiyatlarında Türkiye’nin çok pahalı olduğu görülüyor.

YENİDÜZEN için hazırladığımız fiyat araştırmasında, mutfağa çok sık girenet, tavuk, yumurta, süt ve margarin gibi bazı ürünleri dikkate aldık.



Türkiye’deki et fiyatları ağız tadını kaçırıyor

Türkiye’deki et ürünlerinin Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden daha pahalı olduğu gözlemleniyor. Üç noktada yapılan fiyat araştırmasında et ürünleri en ucuz adanın güneyinde satılıyor.

Güneyde kilosu 27 TL olan dana kıymasının, kuzeyde 36 TL, Türkiye’de ise 40 TL olduğu görüldü. Güneyde 34 TL olan kuzu pirzola, kuzeyde 40, Türkiye’de ise 68 TL’den satılıyor.

En ucuz yumurta kuzeyde

Yapılan araştırmada öne çıkan bir başka ayrıntı da yumurta fiyatlarında görülüyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde satılan 30’lu yumurta ücreti 12 TL iken, güneyde, iki katına, 24 TL’ye satılıyor. Türkiye’de satılan 30 adet yumurta ücreti ise 17 Türk Lirası. Kuzeyde satılan altı adet yumurta ortalama 3 TL iken, bu rakam güneyde 8 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Taze süt kuzeyde daha ucuz

Bazı ürünler arasındaki fiyat farkı Kıbrıs’ın kuzey ve güneyi arasında neredeyse iki katına çıkıyor. Günlük taze sütün kilosu kuzeyde 3,15 TL iken, güneyde 7 TL, Türkiye’de ise 6 TL. Soya sütü ve margarin gibi ürün fiyatlarında çok fark olmadığı görülüyor.

En pahalı tavuk güneyde, en ucuzu ise Türkiye’de

Birçok mutfağın adeta olmazsa olmazı haline gelen tavuk ise güneyde cep yakan bir diğer gıda oldu. En ucuz tavuk ise kilosu 7 TL ile Türkiye’de yer alırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu fiyat yaklaşık 11 TL, güneyde ise 17 TL olarak görülüyor.