Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 yeni pozitif sonuçla birlikte vaka sayısı 47 oldu. 588 yeni testten 3 pozitif vaka daha belirlendi. Bu yöndeki bilgi Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından teyit edildi.

Ülkemizde coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası tedaviye alınan ilk vakalardan Alman iki hastanın durumunun ağırlaştığı öğrenildi.



Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi altında olan biri 80, bir diğeri 90 yaş üzerindeki Alman hastalarının yoğun bakıma kaldırılarak, solunum cihazına bağlandığı öğrenildi.



Yeni 2 pozitif sonucun yanısıra, bugün 'hızlı kitlerle' yapılan ve pozitif şüphesi taşıyan, Salamis'teki çalışanlar ayrıca polislere yönelik ileri test sonuçlarının da açıklanması bekleniyor.





Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada son rakamları aktardı. Pilli, bugün 61 kişiye yapılan garanti testlerden ikisinin pozitif çıktığını böylece vaka sayısının 44’e yükseldiğini kaydetti.