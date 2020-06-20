Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kuzeyde toplam 599 test yapıldı, pozitif vaka yok
Kuzeyde toplam 599 test yapıldı, pozitif vaka yok

Kuzeyde toplam 599 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 599 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 599 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
 

20  Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 599    
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 35.445   
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 185 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler