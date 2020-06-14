Kuzeyde sadece 38 test yapıldı, vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 38 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

14 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 38

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.768

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok