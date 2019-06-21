Kuzeyde market ve manav, güneyde et reyonları ucuz

Market ve manav reyonunda kuzey, kasap reyonlarında ise güneydeki fiyatlar tüketiciyi cezp etmeye devam ediyor. Buna karşın belli başlı market ürünlerinin güneyde daha uygun oluşu dikkat çekti. Kuzeyde kilosu 6,95 TL olan bulgur, güneyde 14 TL’ye fiyatlandırılırken, diş macunu ve nescafe kuzeyde cep yakıyor.

Kuzey-güney ‘Alışveriş Sepeti’ değerlendirmesinde bazı tespitlerde bulunana Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü Tanser Nizam, tüm halkın fiyatları bilerek alışveriş yapması konusunda önerilerde bulundu, esas olarak temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılması gerektiğinin altını çizdi.

Fehime ALASYA

Kuzeyde birçok temel gıda ve temizlik malzemesi olan market ürünü ile sebze-meyveler, güneyde göre daha uygun fiyata reyonlarda yer alırken, et fiyatları hala güneyde cazip…

Bu durumu değerlendiren Süpermarket İşletmecileri Sözcüsü Nizam “Temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılmalı” diye konuşuyor.

Kuzeyde kilosu 6,95 TL olan bulgur, güneyde 14 TL’ye fiyat bulurken, kuzeyde 15 TL civarında olan şampuanlar, güneyde 19 TL üzerinde satışta. Bunun yanında kuzeyde fiyatları daha uygun olan ürünler arasında yumurta, konserve balık, bif, Domestos (tuvalet kireç sökücü) ve çamaşır ilacı gibi ürünler yer aldı.

YENİDÜZEN’in yaptığı fiyat karşılaştırmasında merak edilen bazı konuları değerlendiren Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü Tanser Nizam, tüm halkın fiyatları bilerek alışveriş yapması konusunda önerilerde bulunarak, esas olarak temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılması gerektiğini belirtti.

Bu haftaki market alışverişinde sepete giren bazı temel gıdalar ve temizlik malzemeleri de mercek altına alındı. Kıbrıs’ın kuzeyinde kimi ürün fiyatları geçtiğimiz birkaç hafta içinde yükselirken, kimisi sabit kaldı.

Kıbrıs’ın her iki bölgesi arasındaki temel gıda alanında sepete giren bazı ürünlerde ise büyük farklar yaşandı.

Dövizin etkisi ve marketten markete değişen ‘indirim’ kampanyaları ise bu farkta büyük rol oynayan etkenler arasında rol aldı.

Genel olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin daha ucuz olduğu görülse de bazı ürünlerin kuzeyde iki katı pahalı olduğu görüldü.

Kuzeyde pahalı, güneyde ucuz ürünler arasında ise her zamanki gibi nescafe çeşitleri başı çekerken, bunu diş macunu, Finish tablet ve bebek maması izledi.

Kuzeyde 200 gr. Neskafe 82 TL’yi aşan rakamlarla reyonlarda yer alırken, güneyde 35 TL’ye alıcı buldu. Bunun yanında kuzeyde 35 TL olan diş macunu güneyde 21 TL’den reyonlarda yer aldı.

Market reyonlarında kuzeyde, Domestos, ton balığı, süt, sıvı yağ, yumurta ve nescafe fiyatlarının değişmediği dikkat çekti, bulaşık ilacı ve bif gibi ürünlerin fiyatı ise çıktı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sebze reyonlarında bu haftaki en büyük fiyat indirimi kirazda görüldü. Geçtiğimiz hafta 39 TL olan kiraz, bu hafta 29 TL’ye alıcı buldu. Mutfakların her mevsim vazgeçilmezi olan limon ve kuru soğan bu hafta kuzeyde fiyatı yükselen yeşillikler arasındaydı. Fiyatı en çok çıkan ürün ise taze fasulye ve çiçek lahanası oldu.

Güneyde bu hafta fiyat artışında dolmalık biber başı çekerken, en büyük düşüş pancarda yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilosu 12,83 TL olan dolmalık biber, bu hafta 25 TL’ye çıkarken, pancar, 19 TL’den 8 TL’ye düştü.

Nizam: “Temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılmalı”

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü Tanser Nizam, temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılması gerektiğini belirterek, bu tarz ürünlerin kuzeyde daha ucuz olduğunu anlattı. Nizam, et fiyatlarının güneyde daha ucuz olmasına da atıfta bulunarak, “Halkın ilgi sahası olan, ağırlıklı olarak tükettiği ürünlerdir. Et bu alanda çok önemli, bu konuda etin güneyde ucuz olmasına lafımız yok çünkü yurt dışı destekleri var” dedi.

Kuzey-Güney market kıyaslaması

Market reyonlarındaki kuzey-güney kıyaslamasında ise genel olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin daha ucuz olduğu görülse de bazı ürünlerin kuzeyde iki katı pahalı olduğu görüldü.

Buna göre kuzeyde fiyatları daha uygun olan ürünler; bulgur, yumurta, konserve balık, bif, şampuan, Domestos ve çamaşır ilacı oldu.

Kuzeyde pahalı, güneyde ucuz ürünler arasında ise yine neskafe çeşitleri başı çekerken, bunu diş macunu, Finish tablet ve çocuk maması izledi.

Kuzeyde 200 gr. Neskafe 82 TL’yi aşan rakamlarla reyonlarda yer alırken, güneyde 35 TL’ye alıcı buldu. Bunun yanında kuzeyde 35 TL olan diş macunu güneyde 21 TL iken, yine kuzeyde 68 TL olan aynı marka çocuk maması, güneyde 52 TL’den tüketiciyle buluşuyor.

Kirazdan büyük düşüş

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta meyve sebze reyonlarındaki fiyat seyrinde hem çıkışlar hem düşüşler görüldü.

Haftalardır düşüşte olan karpuzun kilosu 1,50 TL’den 99 kuruşa düşerken, en büyük düşüş kirazda yaşandı. Kiraz ise 39 TL’den 29 TL’ye geriledi.

Kiraz ve karpuz yanında bamya, kivi ve kavunda da fiyatlar düştü. En büyük fiyat indirimi bu hafta kirazda görüldü.

Kuzeyde fiyatı çıkan ürünler arasında ise yemeklik sebzeler ağırlıktaydı. Dolmalık biber, çiçek lahanası ve taze fasulyedeki fiyatlar tırmanırken, ananas, limoni kuru soğan ve avokadoda da fiyatlar yükseldi.

Market reyonlarındaki hareketlilik düşük…

Kuzeydeki temel gıda ve temizlik ürünleri arasında bazı ürünlerin fiyatı zaman içinde yükselirken, bazıları ise sabit kaldı.

Bu ürünler arasındaki Domestos, ton balığı, süt, sıvı yağ, yumurta ve nescafe fiyatlarının değişmediği dikkat çekti, bulaşık ilacı ve bif gibi ürünlerin fiyatı ise çıktı.

Güneyde pancar düştü, biber çıktı

Güneyde bu hafta fiyatı yükselen ürünler arasında domates, muz, limon, dolmalık biber ve karpuz olurken, düşüşe geçen ürünler arasında ise salatalık, taze bakla, pırasa, pancar, kiraz ve kaysı oldu.

Fiyat artışında dolmalık biber başı çekerken, en büyük düşüş pancarda yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilosu 12,83 TL olan dolmalık biber, bu hafta 25 TL’ye çıkarken, pancar, 19 TL’den 8 TL’ye düştü.





Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü Tanser Nizam:

“Temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılmalı”

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü Tanser Nizam, temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılması gerektiğini belirterek, bu tarz ürünlerin kuzeyde daha ucuz olduğunu anlattı.

Nizam, kuzey-güney ‘Alışveriş Sepeti’ değerlendirmesinde şu tespitlerde bulundu:

“Bir Yunanistan’dan gelen bir de İngiltere’den gelen veya Türkiye’den gelen nescafe var, o daha ucuz.

Zaten nescafe tüketimi ülkede çok azaldı, filtre kahve ve Türk kahvesine talep arttı.

Türkiye’den gelen nescafe fiyatları daha uygundur. Güneyde de Yunanistan’dan giden kahveler daha ucuzdur.

Aynı marka ama yine ülkeye göre değişiyor. Aynı durum diş macununda da var. Sanırım bu da Türkiye’deki ithalatçıdan kaynaklıdır.

Veya tam olarak doğru bilgiyi tedarikçilerden elde edilebilir.”

“Sebze üreticimiz batma noktasında”

“Sebze üreticimiz aslında batma noktasındadır. Örneğin tünelde yetişen bir karpuzun fidesini 3 tl ye alır, 3,4 ay bakımını yapar, dört ayın sonunda 50 kuruşa satar. Emeği mi bakımı mı, gübresi hasadı mı… Üretim fazla, tüketim az olunca bu sorun ortaya çıkar. İthalat konusunda ise hükümet titiz davranıyor ama nüfustan kaynaklı bu durum tüketimi ve fiyatları etkiliyor.”

Fiyat farklılıkları…

“Biz TL ödenip TL harcıyor, yoksa güneydeki birçok fiyat cazip gelecekti. Asgari ücrete ödenen bir kişi gidip güneyden sebze almaz.

Mukayeseyi TL ile yapmak zorundayız çünkü TL kazanıyoruz. Kazanca göre de düşünmek gerek. O yüzden tüm halkımıza önerimiz fiyatları bilerek alışveriş yapsınlar.”

“Ürün çeşitlerinin ve fiyatların farklılığı yine üretime bağlıdır”

“Güneyde 3,4 çeşit kiraz veya nektarın olması ise yine üretime bağlı. Ürün çeşitlerinin ve fiyatların farklılığı yine üretime bağlıdır. Coğrafik olarak üretim alanlarına bağlıdır. Bizdeki bu fiyatlar da kiraz çeşitlerinde fazla ürün çeşidi görülüyor. Nektarın de yine üretim alanına bağlı olarak çeşitlidir. Biz de karpuz, domates ve salatalıkta güneyden daha iyiyiz. Tüm bunlar coğrafik konumlardan kaynaklı üretime bağlıdır.”

“Temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılmalı”

“Bir ailenin 100 çeşit temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacı yüzde doksanını sağlar. Bizim marketlerde on bin çeşit ürün varken takmamız gereken şey nescafe fiyatları olmamalı.

Temel ürünler arasındaki fiyat farklarına bakılmalı, tüketim ağırlıkları, deterjan, temizlik ürünler, bakliyat, birçok sebze meyve gibi ürün karşılaştırmalarına bakılmalı.

Halkın ilgi sahası olan, ağırlıklı olarak tükettiği ürünlerdir. Et bu alanda çok önemli, bu konuda etin güneyde ucuz olmasına lafımız yok çünkü yurt dışı destekleri var. Bunun yanında domuz eti ve domuz eti çok tüketildiği için orada kuzu ve dana eti fiyatları düşürüyor. Yurt dışı desteğimiz de yok, bunlar fiyatların yüksek olmasında çok etkili…”





Oğuz: “Patates tarımda başrol oyuncusu oldu”

Bakan Oğuz, patatesin son bir yıl içinde ülke gündeminin ilk sırasında yer aldığını ve adeta başrol oyuncusu olduğunu söyleyerek, “Bazıları bu ülkede patatesin ne kadar değerli olduğunu gördü. Bazıları patatesin fiyatını bilmiyordu; yüksek olduğu için öğrendi. Tarımda başrol oyuncusu oldu. Hepimizi etkiledi. Meclis kürsüsünden vekiller olarak bunu eleştirdik; tüketici, halk, üretici de eleştirdi. Eleştirmeyen kesimler vardı ki onlar da bu durumdan yarar görenlerdi” dedi.

Oğuz, birlik ve kooperatifle sıkı işbirliği içinde olacaklarını belirterek, “Bütün birliklerle, tarım etkileyen tüm sektörlerle işbirliği içinde diyalog yürütülmesi taraftarıyız. Geldiğimiz günden bazı sorunlar vardı. Arpa, süt fiyatının belirlenmesi, un fiyatı gibi konularda diyalog içerisinde hareket ettik” diye konuştu.

“Sektörlere bir bütün olarak bakıyoruz”

Tüm çalışmalarda öncelikle halkı düşündüklerini anlatan Oğuz şöyle devam etti:

“Siz, bu ülke için, halkımız için üretim yapıyorsunuz. Biz de halkımız için buradayız. Amacımız, bu ülkenin hem yaşanabilir olması hem ekonomik değer olarak insanların alım gücünün yüksek tutulması. Bunu yaparken bir tarafı öldürmemek lazım. Onu da teşvik etmek, yaşatmak lazım. Siz, hem üretici hem tüketicisiniz. Bugün patates üreticisisiniz ama karpuzda, hellimde tüketici durumundasınız. O nedenle sektörlere bir bütün olarak bakıyoruz. Biz, elimizdeki imkanlar çerçevesinde, hatta bunu zorlayarak teşviklendirmeyi yapmak durumundayız. Sorunlarınızı değerlendireceğiz.”

“TÜK’ü yaşatacağız”

Kooperatifleri yaşatmak durumunda olduklarını, kooperatiflerin zaman içerisinde sayılarının azaldığını, pek çoğunun battığını aktaran Oğuz, “Şu anda kooperatif dediğinizde insanlar iyi bakmıyor. Bu algıyı da değiştirmek gerekiyor. Kooperatifleşme paylaşımdır, güçtür, üretime sarılmadır, tüketiciyi de korumadır. Kooperatif dengedir; tıpkı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) gibi. TÜK’ün piyasada hangi alanda yetkisi varsa bunu genişleteceğiz, yaşatacağız ve yetkilerini devretmeyeceğiz” dedi.

(Tak)