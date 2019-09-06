Kuzeyde manav, güneyde et reyonları tüketicinin yüzünü güldürdü

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’nde güneydeki sebze meyve fiyatları hareketlendi, kuzeyde ise manav reyonlarında birçok ürün geçtiğimiz haftaki fiyatlarını korudu. Yaklaşık 14 gündür değişmeyen sebze meyve fiyatları bu hafta kuzeydeki tüketicinin yüzünü güldürdü.

KUZEYDE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ: Bu hafta Kıbrıs’ın kuzeyindeki manav reyonlarında neredeyse tüm fiyatlar sabit kaldı. Fiyatları değişen ürünlerde ise indirime gidildi. Sadece muz, avokado ve üzüm fiyatları yükseldi.

GÜNEYDEKİ FİYATLAR HAREKETLENDİ: Birçok üründe birer TL’lik indirime gidilirken, yedi kalemde fiyatlar yükseldi. Fiyat düşüşünde bu hafta şeftali ve kayısı başı çekti. Her iki meyve de geçtiğimiz hafta 18 TL iken bu hafta 14 TL’ye tüketiciye ulaştı.

Fehime ALASYA



Bu haftaki Alışveriş Sepeti’nde güneydeki sebze meyve fiyatları hareketlendi, kuzeyde ise manav reyonlarında birçok ürün geçtiğimiz haftaki fiyatlarını korudu. Kuzeyde manav reyonları, güneyde ise et reyonları tüketicinin yüzünü güldürdü.

Bu hafta Kıbrıs’ın kuzeyindeki manav reyonlarında neredeyse tüm fiyatlar sabit kaldı. Fiyatları değişen ürünlerde ise indirime gidildi. Sadece muz, avokado ve üzüm fiyatları yükseldi.

Uzun süredir kuzeyde çıkışta olan limon, düşmeye başlarken, avokadodaki fiyat istikrarsızlığı haftalardır devam ediyor. Sezon ortasında piyasa fiyatının en düşük seviyesini 1 TL’ye gerileyen kilo fiyatı ile gören karpuz ise bu hafta yine düşüşe geçti.

Kuzey ve güney arasında etin kilosunda olan fiyat farkı ise hala aynı... Kuzeyde kilosu 75 TL’den başlayan kuzu pirzola, güneyde 53 TL’ye alıcı bulmaya devam ediyor.

Birçok ürün fiyatı geçen haftakiyle aynı kaldı

Kuzeydeki pek çok ürün fiyatları geçtiğimiz haftaki rakamlarını korudu.

Kabak, limon, kivi ve karpuz ücretlerinde indirim yaşanırken, sadece muz, avokado ve üzüm fiyatları çıktı.

Geçtiğimiz hafta 3,75 TL olan kabak, bu hafta 2,95’e düşerken, limon 9,95’ten 7,50’ye, kivi 26,75’ten 24,95’e, karpuz ise 4,25’ten 3,65’e geriledi.

Uzun süredir kuzeyde çıkışta olan limon, düşmeye başlarken, avokadodaki fiyat istikrarsızlığı haftalardır devam ediyor. Sezon ortasında piyasa fiyatının en düşük seviyesini 1 TL’ye gerileyen kilo fiyatı ile gören karpuz ise bu hafta yine düşüşe geçti.

Güneydeki fiyatlar hareketlendi

Güneyde ise bu hafta fiyatlar hareketliydi. Birçok üründe birer TL’lik indirime gidilirken, yedi kalemde fiyatlar yükseldi. Buna göre; Kabak, bal kabağı, börülce, bamya, limon, ananas ve üzümde fiyatlar çıkarken, domates, muz, portakal, çiçek lahanası, şeftali ve kayısı ücretleri düştü.

Fiyat düşüşünde bu hafta şeftali ve kayısı başı çekti. Her iki meyve de geçtiğimiz hafta 18 TL iken bu hafta 14 TL’ye tüketiciye ulaştı.

Kimi sebzeler güneyde ucuz

Yaz ürünlerinde, adanın her iki yanındaki fiyat farkları ise dudak uçuklattı… Kabak çeşitleri, salatalık, taze börülce, domates, marul, biber, bamya, avokado, kavun, şeftali gibi ürün fiyatlarının kuzeyde yarı yarıya daha ucuz olduğu görüldü.

Kuzeyde pahalı, güneyde ise daha ucuz ürünler ise sadece kuru soğan, patates, muz, portakal, kivi oldu.