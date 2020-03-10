Kuzeyde ilk coronavirus vakası saptantı
KKTC’ye Pazartesi akşamı gelen 65 yaşındaki kadın turistte covid 19+ olduğu ortaya çıktı.
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Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesi ile KKTC’ye gelen 65 yaşındaki kadın turist Pazartesi akşamı ateşi çıknması üzerine karantina merkezimize alınarak tetkikleri yapıldı ve bu sabah alınan sonuçta hastanın covid 19+ olduğu ortaya çıktı.
Northern Travel hava yolları ile Ercan Havaalanı’na inen 30 kişilik turist kafilesi özel bir servisle Mağusa’da bir otele götürüldü. Otel karantinaya alındı ve temaslı takibi başlatıldı.
Hastanın genel durumu iyi olup tedavisi sürmektedir.
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