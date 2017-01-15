KUZEYDE İLAÇLAR DAHA UCUZ!

YENİDÜZEN (Özel)

Birçok ilacın Kuzey Kıbrıs eczanelerinde daha ucuza satılması Kıbrıslı Rumları kuzeye yönlendiriyor.

İlaç almak için kuzeydeki eczaneleri tercih eden Kıbrıslı Rumların en fazla satın aldıkları ilaçların tansiyon, kalp ve şeker ilaçları olduğu göze çarpıyor.

Örneğin Crestor marka ilaç güneyde 28 Euro'ya satılırken bu ilacın kuzeydeki fiyatının Euro karşılığı 5 Euro'ya denk geliyor.

Omnic Tocas ilacı kuzeyde 5.9 Euro'ya satılırken aynı ilaç güneyde 17 Euro'ta satışa sunuluyor.

Otrivin Nasal drops güneyde 4.5 Euro'ya satılırken bu ilacın kuzeydeki satış fiyatının Euro karşılığı 2 Euro’ya den geliyor.

Lipitor Tablet, Chewable kuzeyde 4 Euro'ya denk gelen fiyatı ile satışa sunulurken aynı ilacın güneyde yaklaşık 32 Euro'ya satılıyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

ATACAND PLUS TABLET kuzeyde 7.3 Euro, güneyde 19.8 Euro, Janumet 50/850 mg kuzeyde 29.4 Euro, güneyde 49.9 Euro, PLAVIX TABLET, FILM COATED kuzeyde 10 Euro, güneyde 22.5 Euro'da satışa sunuluyor.