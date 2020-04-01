Kuzeyde ikinci ölüm

Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Covid-19 vakasından şu ana kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde 2, Kıbrıs’ın güneyinde ise 8 ölüm gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle;

"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanemizde Covid 19 tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirmiştir. Hosh, 20 Mart 2020 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 24 Mart 2020 tarihinde yoğun bakıma alınmıştır. Başhekimlik açıklamasına göre Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da bulunmaktaydı."