Kuzeyde değil, güneyde Kuzu pirzolada, bayram indirimi

Manav reyonlarında haftalardır süren fiyat düşüşleri bu hafta da hız kesmedi, kuzey ile güney arasındaki sebze fiyatları arasında büyük farklar bu hafta da görüldü. Birçok sebze ve meyve, güneyde iki katı ve bunu aşan fiyatlardan alıcı buldu.

GÜNEYDEKİ ETTE ‘ŞEKER BAYRAMI’ İNDİRİMİ:

Manav reyonlarındaki fiyat farkına karşın kasap reyonlarında güney yine kuzeye göre daha ucuz kaldı. Kuzu pirzolanın kilosuna 1 Euro’luk ‘Şeker Bayramı’ indirimi yansıdı, 51 TL civarında seyreden fiyatlar 46 TL’ye geriledi.

Fehime ALASYA

Bu haftaki ‘Alışveriş Sepetine’ Lefkoşa’nın kuzeyi ile güneyindeki fiyat farkında manav reyonları güneyde cep yakarken, kasap reyonlarına ‘Şeker Bayramı’ indirimi yansıdı.

Meyve sebzeye karşın, et fiyatları güneyde yine daha ucuz kaldı.

Özellikle kuzu pirzolanın kilosunda 1Euro’luk ‘Şeker Bayramı’ indirimi yansıdı.

Geçtiğimiz hafta 51 TL civarında fiyat bulan kuzu etinin kilosu bu hafta 46 TL dolaylarında seyretti.

Alışveriş sepetine giren sebze meyve ürünleri arasında haftalardır görülen fiyat düşüşü yine devam etti. Her iki bölgede de sadece üç üründe fiyatlar yukarıya çekilirken, birçok meyve sebzede düşüş yaşandı, bazılarında ise fiyatlar değişmedi.

Kuzeydeki manav reyonlarında çilek, piyasadan yavaş yavaş çekilmeye başlarken, buna karşın yazın süsü olan kiraz, kaysı ve karpuz ile bal kabağı reyonlarda geniş yer bulmaya başladı.

Bu hafta alışveriş sepetine giren ürünler arasında kiraz ve kaysı, iki bölge arasındaki fiyat farkıyla dudak uçuklattı. Kuzeyde 55 TL olan kirazın kilosu, güneyde 26,50 TL’den alıcı buldu.

Kaysı ise kuzeyde 3,75 TL’den fiyat bulurken, güneyde bu rakam 11 TL’den tüketiciye ulaştı.

Bamya düştü, brokoli çıktı

Bu hafta güneydeki fiyat değişikliklerinde en büyük fark bamya ve brokolide oldu. Bamya 57 TL’den 29 TL’ye gerilerken, brokoli 9 TL’den 19 TL’ye çıktı.

Güneyde yükselişe geçen yeşillikler arasında sadece brokoli, limon ve çiçek lahanası yer alırken, birçok kalemde fiyatlar düştü, bazı ürünlerin ise ücreti değişmedi.

Kuzeyde sebzelerde ‘indirim’

Manav reyonlarında haftalardır süren fiyat düşüşleri bu hafta da hız kesmedi. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta sadece üç kalemde çok küçük fiyat tırmanışları olurken, birçok ürün aynı kaldı, bunun yanında dört çeşitte fiyatlar geriledi.

Buna göre; kuzeyde fiyatı çıkan ürünler arasında kuru soğan, limon ve şeftali olurken, indirime giden kabak, salatalık, domates ve kavun oldu, birçok çeşitte ise fiyatlar değişmedi.

Ette ‘Şeker Bayramı’ indirimi

Lefkoşa’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki sebze fiyatları arasında büyük farklar bu hafta da görüldü. Birçok sebze ve meyve, güneyde iki katı ve bunu aşan fiyatlardan alıcı buldu.

Manav reyonlarındaki fiyat farkına karşın kasap reyonlarında güney yine kuzeye göre daha ucuz kaldı. Özellikle kuzu pirzolanın kilosunda 1Euro’luk ‘Şeker Bayramı’ indirimi yansıdı.

Geçtiğimiz hafta 51 TL civarında fiyat bulan kuzu etinin kilosu bu hafta 46 TL dolaylarında seyretti.

Her iki bölge arasındaki manav reyonlarındaki fiyat farklarında kabak, salatalık, brokoli, dolmalık biber, avokado, havuç, çiçek lahanası, taze fasulye, kavun, şeftali, kiraz, kaysı başı çekti.