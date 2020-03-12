Kuzeyde de güneyde de dini etkinlikler devam edecek

Kıbrıs’ın güneyinden Kilise Başpiskoposu yaptığı açıklamada dini ayinlerin ve törenlerin iptal edilmediğini ve yapılacağını belirtti.

75 kişinin üzerindeki toplantıların yasaklandığı Kıbrıs’ın güneyinde kiliselerde yapılacak olan etkinlikler devam edecek. Hükümetin yasağı kiliseleri kapsamıyor.

Başpiskopos yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rumlara etkinliklere katılmama yönünde bir çağrıda bulunmazken, özel olarak katılmalarını da teşvik etmedi.

Başpiskopos Pazar günü yapılacak ayinle ilgili olarak, "Mesih'in bedeninin ve kanının herhangi bir hastalık veya virüs bulaştırabileceğini düşünmek küfür olurdu" dedi.

Kuzeyde de durum aynı

Kıbrıs’ın kuzeyinde de Bakanlar Kurulu aldığı bir dizi karar ile coronavirüs tedbirlerini açıklamıştı. Bu kadarlar arasında tüm sinema, tiyatro, konser gibi kitle diğer toplantıları ve mitingler 22 Mart’a kadar iptal edildiği de yer almakta idi. Fakat söz konusu karar dini ibadetler için geçerli olmayacak. Camilerde dini ritüeller yapılmaya devam edecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ülke genelinde camilerin, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Sivil Savunma Başkanlığı ve diğer ilgili devlet birimlerin de desteğiyle büyük oranda dezenfekte edildiğini duyurdu.

Atalay yazılı açıklamasında, “Camilerimizde dün başlattığımız dezenfekte işlemleri bugün de devam etti. Camilerimizde sürdürülen dezenfekte işlemi virüs tehdidi sürdüğü sürece periyodik olarak tekrarlanacak. Coronavirüs tehdidine yönelik önlemler kapsamında başlatılan mücadeleyi kesintisiz sürdürmek amacıyla din görevlilerine dezenfektasyon eğitimi de verildi” dedi.