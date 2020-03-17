KUZEYDE BİR YENİ VAKA DAHA! SAYI 7’YE YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Kuzey Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı 7 oldu. Kuzey Kıbrıs’ta 1 yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.

Salamis Otel’de karantina altında tutulan Alman turistlerden birine yapılan test ‘pozitif’ çıktı Söz konusu hasta Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina bölümüne kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte yapılan 3 testten birinin daha pozitif çıktığını belirtti. Bakan Ali Pilli, yaptığı açıklamada, son coronavirüs vakasının otelinde gözlem altında tutulan bir Alman vatandaşı olduğunu söyledi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 46 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki rakam ise 7 olarak kayıtlara geçti. Güneyde ilk vaka 9 Mart’ta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti. Virüs nedeniyle ada genelinde 53 kişinin tedavisi devam ediyor.

KUZEYDE BİR VAKA DAHA