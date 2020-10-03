Kuzeyde 8 yeni vaka, 15 taburcu
Bakan Pilli: "Toplam 1077 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.
3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen vakalar - 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 173.144
Toplam Vaka Sayısı- 770
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 705
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 16
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok