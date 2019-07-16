Ayşe GÜLER

Adanın bütününde hayata geçen ‘mobil birleşmenin’ ardından, hem kuzeyde hem de güneyde uygulanan vergi oranları yeniden gündeme geldi.

Güneyde, mobil iletişimde toplam yüzde 19 vergi uygulanırken, kuzeyde bu rakam yüzde 20 KDV, yüzde 35 özel iletişim vergisi, yüzde 15 hazine payı olarak toplamda yüzde 65 ile dikkat çekti.

Kıbrıslı Rum bir abone, 100 TL’lik faturanın 19’unu devlete öderken, Kıbrıslı Türk bir abone, 100 liralık faturanın 65’ini Maliye’ye ödüyor.

Ortak iletişim için ‘özel vergiler’…

“Ortak İletişim” için toptan alımlar için ise özel vergiler belirlendi.

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde aldığı kararla; yalnızca güney ile yapılacak görüşmeler için mobil iletişimde uygulanan yüzde 20’lik KDV’yi sıfıra, yüzde 35 olan özel iletişim vergisini ise yüzde 25’e çekti.

Bu karar; kuzey ile güney arasındaki operatörlerin kendi aralarında yapacağı faturalandırmalarda, bir diğer deyişle toptan alımlardaki indirimi kapsayacak.

Yani, GSM operatörlerinin tüketiciye yansıtacağı faturalarda vergi indirimi olmayacak.

Her iki tarafta abonelerin karşı karşıya kaldığı vergi yükümlülüklerindeki farklılık; cep yakan yüksek faturayı da beraberinde getirecek.

Tüketiciler fiyatlardan dertli…

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bazı tüketiciler, belirlenen fiyatların yüksekliğinden dert yandı, ücretlerdeki tüm bileşimlerin açıklanmasını istedi.

Kimileri ise servislerin çekmediğini ifade etti.

Operatörler ‘roamingi’ yorumladı…

Mobil birleşimde süreç işlerken, operatörler ‘roamingi’ yorumladı.

KKTCELL Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler, hükümetin aldığı kararla sadece operatörlerin kendi aralarında yaptığı faturalandırmada indirime gidildiğini kaydederek, hem özel iletişim vergisi hem de KDV oranlarında düşüş olduğunu belirtti.

Yapılan düzenlemeye göre; kuzeydeki toplam verginin yüzde 25, güneyde ise yüzde 19 olacağını aktaran Laçinler, arada yüzde 6’lık bir fark yaşanacağını ifade etti.

Öte yandan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise şu anda tüketiciye yansıyacak faturalarda da vergi indirimine gidilmesi için yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ORTAK İLETİŞİMDE ‘TOPTAN ALIMLAR’ İÇİN İNDİRİM… “Ortak İletişim” için toptan alımlar için ise özel vergiler belirlendi. Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde aldığı kararla; yalnızca güney ile yapılacak görüşmeler için mobil iletişimde uygulanan yüzde 20’lik KDV’yi sıfıra, yüzde 35 olan özel iletişim vergisini ise yüzde 25’e çekti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler:

Toptan alımlarda indirim olmasaydı, konuşma ücreti 5-6 TL’ye çıkabilirdi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler, roaming hizmetleriyle ilgili ‘operatörlerin kendi aralarında’ ve ‘operatörlerin abonelerine’ olmak üzere uyguladığı iki farklı fatura olduğunu söyledi.

Laçinler, hükümetin aldığı kararla sadece operatörlerin kendi aralarında yaptığı faturalandırmada indirime gidildiğini kaydederek, hem özel iletişim vergisi hem de KDV oranlarında düşüş olduğunu belirtti.

Yapılan düzenlemeye göre; kuzeydeki toplam verginin yüzde 25, güneyde ise yüzde 19 olacağını aktaran Laçinler, arada yüzde 6’lık bir fark olacağını ifade etti.

Laçinler buna rağmen aboneye yansıyacak vergi oranının toplamının yüzde 62 olacağını da kaydetti.

Ayrıca Laçinler, toptan alımlarda indirim olmaması halinde dakikası 4 TL olarak belirlenen güneyle konuşma ücretinin 5-6 TL’ye çıkabileceğini dile getirdi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar:

İndirim, yalnızca perakende satışlarda…

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Bakanlar Kurulu’nda üretilen kararın operatörler toptan alışlar için geçerli olduğunu, bu kapsamda KDV oranının sıfırlandığını, özel iletişim vergisinin ise yüzde 35’ten yüzde 25’e düştüğünü belirtti.

Tanpınar, perakende satış fiyatlarının değişikliğe uğramadığını ifade ederek, abonelerden yüzde 35 özel iletişim vergisi, genel toplamın yüzde 20’si kadar da KDV alındığını dile getirdi.

Yapılan indirimin roaming uygulaması için toptan alınacak ürünlerin üzerinde olacağını söyleyen Tanpınar, şu anda faturalardaki vergi indirimine gidilmesi için yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tanpınar, BM’nin önerdiği teklif üzerinde İsviçre’deki şirketle yapılan anlaşmanın GSM operatörlerine belirli yük getirdiğini söyleyerek, “Güneyde CYTA bu şirketle zaten çalışıyordu. Burada herhangi bir yatırım yapma ihtiyacı yoktu. Ancak kuzeydeki operatörler olarak ilk ve yeni uygulamayı yaptığımız için alt yapısal ve aylık ödemekle yükümlü olduğumuz tutarlar ortaya çıktı. Bunlar bize ek işletme maliyeti getirdi.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük:

Ücretler, operatörler tarafından belirlendi

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, “Fiyatların normal olup olmadığını söylemek şu an için erken” dedi, öngörünün üzerinde talep olması halinde tüketiciler için farklı paketlerin de gündeme gelebileceğine değindi.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, güneyle roaming ücretlerinin GSM operatörleri tarafından belirlendiğini, BTHK’nın bu konuda etkin rolünün olmadığını söyledi.

Bürüncük, “Fiyatların normal olup olmadığını söylemek şu an için erken için” dedi.

Öngörünün üzerinde talep olması halinde tüketiciler için farklı paketlerin de gündeme gelebileceğine değinen Bürüncük, az kullanım olması durumunda ise operatörlerin sabit giderlerini karşılayamayacağını belirtti.

Bakanlığın ülkemizden yapılacak aramalar için azami ücretleri belirlediğini söyleyen Bürüncük, bu fiyatlara da roaming ücretlerinin dahil olmadığını ifade etti.