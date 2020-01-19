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  3. Kuzeyde %49 Güneyde %100
Kuzeyde %49 Güneyde %100

Kuzeyde %49 Güneyde %100

Adanın gölet ve barajlarında, iki farklı ‘doluluk’ oranı: Kuzeydeki göletlerin doluluk hacmi % 49 olurken, güneydeki tüm barajlar yüzde yüz doldu.

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Dila ŞİMŞEK

Su İşleri Dairesi İşletme ve Bakım Şubesi’nin, 2019 Aralık ayı verilerine göre, 17 göletteki doluluk oranı %49,2… Güneyde ise 12 barajın yüzde yüz dolu olduğu açıklandı. 

YENİDÜZEN’in Su İşleri Dairesi’nden edindiği bilgiye göre, 17 göletin toplam doluluk kapasitesi 16 Milyon 515 Bin 161 iken, şu anda doluluk hacmi 8 Milyon 132 Bin 319.

Verilere göre, Değirmenlik’teki Çataldere %100 doluyken, en az su Gemikonağı’nda, %29,4 olarak bulunuyor.

Madendere dışındaki göletlerin doluluğunun %49’un üstünde olduğu gözlemleniyor.

Değirmenlik’teki Çataldere %100 dolu

İşletme ve Bakım Şubesi’nin verilerine göre, Değirmenlik’teki Çataldere, %100 dolu. Çataldere’yi takip eden Gönendere’de ise doluluk oranı %95,4.

Ergazi’deki Sayadere’nin ise %94,4 dolu olduğu görülüyor.

En az su Gemikonağı’nda

Gemikonağı’ndaki Madendere’de kapasite 4 Milyon 121 Bin 205 küpken, hacminin sadece 1 Milyon 215 Bin 661 küp olduğu kaydedildi.

Buna göre, Madendere’deki doluluk oranının %29,4 olduğu belirtildi. Madendere dışındaki göletlerin doluluğunun %49’un üstünde olduğu gözlemleniyor.

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Güneydeki 12 barajda doluluk oranı yüzde yüz

Politis gazetesi geçtiğimiz hafta, güneydeki 12 barajın yüzde yüz dolu olduğunu yazdı. Gazete, Trodos’taki kar kalınlığının da 92 santime yükseldiğini kaydetmişti.

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