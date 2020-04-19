Kuzeyde 337 test, 1 yeni vaka

Kıbrıs’ın kuzeyinde bugün 337 test yapıldı, 1 YENİ VAKA saptandı. Tespit edilen vakanın Mağusa Bölgesi’nden 30 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı. Bulaş kaynağının da henüz kesinleşmediği belirtildi.

Saat 19:00’da yaptığı açıklamada son 24 saate ilişkin son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, sonucu beklenen testler de olduğunu belirtti.

3 hastanın taburcu edildiğini açıklayan Bakan Pilli, toplam test sayısının 6166, toplam vaka sayısının da 109 olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar iyileşip taburcu olan hasta sayısının 84’e ulaştığını belirten Pilli, 21 hastanın tedavisinin devam ettiğini, yoğun bakımda ise hasta bulunmadığını kaydetti.

Yapılan test sayısı: 337

Saptanan pozitif vaka: 1

İyileşip taburcu edilen: 3

Kaybedilen vaka: Yok

Yapılan toplam test: 6166

Toplam vaka sayısı: 109

İyileşip taburcu olanların toplamı: 84

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 21

Toplam kaybedilen vaka: 4

Yoğun bakımda yatan hasta: Yok